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金牌選手朗憓旋風捲大灣區 學劍擊少兒倍增

香港新聞組╱香港14日電
香港劍后江旻憓奪冠，激勵灣區少兒學劍擊。(中新社)
香港劍后江旻憓奪冠，激勵灣區少兒學劍擊。(中新社)

奧運會熱潮加上明星運動員效應，大灣區今年暑假前往劍館報名學擊劍的孩子，比往年增加了兩倍以上，廣州潼浩傑擊劍館、佛山全匯航擊劍館諮詢和報名絡繹不絕，萬國體育廣州區主管杜國光說，劍擊項目受捧，很大原因源自香港的兩枚奧運劍擊金牌。

綜合大公、文匯報報導，杜國光表示，劍道旁的客戶洽談區，多名家長正帶著孩子在諮詢學劍事宜或簽訂培訓合約，暑期前來試訓的孩子比往年倍增，特別是在張家朗、江旻憓奪冠後，這種增長趨勢尤其明顯。

萬國擊劍中心總教練林勇輝表示，前來學劍擊的孩子主要有三類型：第一類是在看了奧運會劍擊比賽後生興趣，第二類是以前學過但因升學等原因中斷過，現在又重新回爐學習。這兩類人很多是受奧運會影響，特別是港隊金牌效應。第三類則是一直存在的，想通過學劍擊，考入擁有劍擊特色項目的學校。

在位於番禺區的潼浩傑擊劍館內，周女士帶著7歲的女兒Vicky前來試訓。她說到張家朗、江旻憓的奪冠新聞以及後續他們的成長故事，了解了這項運動，女兒很快喜歡上。「這家擊劍館是由世界冠軍朱俊開設的，這是我選擇這裡的原因。」周女士說。

明星運動員往往對一個項目的推廣普及有著明顯的作用。廣州潼浩傑擊劍館負責人朱俊還記得，2008年北京奧運會，仲滿獲得中國首面男子劍擊金牌，民眾對劍擊運動有了初步認識。2012年廣州籍選手雷聲奪得倫敦奧運會男子個人花劍金牌，國內的擊劍俱樂部井噴式增加。張家朗在東京奧運會上歷史性奪金，在香港和內地都產生了很大的影響。

東京奧運 香港 升學

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