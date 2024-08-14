我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

北京新贈一對熊貓 傳9/26抵港 與港人同慶十一

香港新聞組╱香港14日電
北京將贈香港一對大熊貓，有望在9月26日抵港；圖為李家超7月在四川曾觀看兩隻大熊貓活動，暫不知牠們是否為赴港的一對「國寶」。(取材自臉書)
北京將贈香港一對大熊貓，有望在9月26日抵港；圖為李家超7月在四川曾觀看兩隻大熊貓活動，暫不知牠們是否為赴港的一對「國寶」。(取材自臉書)

北京將再贈送一對大熊貓給香港，這對大熊貓有望9月26日抵港，與港人一同慶祝十一；但確實日期有待文化體育及旅遊局局長楊潤雄到四川商討的進展，楊可能在本周內到四川。

香港01報導，特首李家超7月初曾到四川都江堰大熊貓基地探望多隻熊貓，他當時透露已選定一對年輕、身體精壯的大熊貓，並爭取這對「國寶」能在十一前抵港。楊潤雄亦曾表示，程序上要再與內地大熊貓保護研究中心簽署協議，並等候30日的檢疫期，估計這對大熊貓應該可於10月1日前到港。

李家超重申會全力作好準備，讓一對大熊貓能夠盡早、妥善送到香港，成為香港的新家庭成員：「我們力爭十月一日大熊貓到達香港」。

李家超當時稱，希望贈港的大熊貓能誕下下一代，故大熊貓需要青春、成年和身體精壯，透露已選定一對5歲至8歲適合香港的大熊貓，雄性大熊貓120多公斤重，動作敏捷，聰明好動；雌性大熊貓約100公斤重，溫柔可愛，性情溫馴。

當時陪同李家超到都江堰基地的楊潤雄返港後指出，海洋公園已開始做籌備工作，如飼養員會上去成都了解兩隻大熊貓的脾性，亦將廣東的竹子由香港運往四川，給一對大熊貓食用以逐步適應香港飼料；而牠們到港初期，將先進食四川的竹子作為過渡。

此外，新大熊貓的居住環境配套將盡量模仿牠們生活的自然環境，由於牠們喜歡涼爽，將配有室溫調節，且天然採光，能享自然日照時間。

至於會否重新命名兩隻熊貓，楊潤雄指，稍後會再決定是否重新命名，及會否公開徵集名字，令更多人可以參與。

香港

上一則

測試英國新政府態度？中再提倫敦塔「超級使館」計畫

下一則

山東艦再赴太平洋艦載機起降訓練 日艦一路監視

延伸閱讀

14萬人才已抵港 李家超：香港是青年發揮的好地方

14萬人才已抵港 李家超：香港是青年發揮的好地方
增強港人憂患意識 香港國安展廳6日開幕

增強港人憂患意識 香港國安展廳6日開幕
香港特首李家超東協行5成果 3國挺港入RCEP

香港特首李家超東協行5成果 3國挺港入RCEP
香港、寮國簽12合作備忘錄 首重旅遊、人民交流

香港、寮國簽12合作備忘錄 首重旅遊、人民交流

熱門新聞

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕