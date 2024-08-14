北京新贈一對熊貓 傳9/26抵港 與港人同慶十一

北京將贈香港一對大熊貓，有望在9月26日抵港；圖為李家超7月在四川曾觀看兩隻大熊貓活動，暫不知牠們是否為赴港的一對「國寶」。(取材自臉書)

北京將再贈送一對大熊貓給香港 ，這對大熊貓有望9月26日抵港，與港人一同慶祝十一；但確實日期有待文化體育及旅遊局局長楊潤雄到四川商討的進展，楊可能在本周內到四川。

香港01報導，特首李家超7月初曾到四川都江堰大熊貓基地探望多隻熊貓，他當時透露已選定一對年輕、身體精壯的大熊貓，並爭取這對「國寶」能在十一前抵港。楊潤雄亦曾表示，程序上要再與內地大熊貓保護研究中心簽署協議，並等候30日的檢疫期，估計這對大熊貓應該可於10月1日前到港。

李家超重申會全力作好準備，讓一對大熊貓能夠盡早、妥善送到香港，成為香港的新家庭成員：「我們力爭十月一日大熊貓到達香港」。

李家超當時稱，希望贈港的大熊貓能誕下下一代，故大熊貓需要青春、成年和身體精壯，透露已選定一對5歲至8歲適合香港的大熊貓，雄性大熊貓120多公斤重，動作敏捷，聰明好動；雌性大熊貓約100公斤重，溫柔可愛，性情溫馴。

當時陪同李家超到都江堰基地的楊潤雄返港後指出，海洋公園已開始做籌備工作，如飼養員會上去成都了解兩隻大熊貓的脾性，亦將廣東的竹子由香港運往四川，給一對大熊貓食用以逐步適應香港飼料；而牠們到港初期，將先進食四川的竹子作為過渡。

此外，新大熊貓的居住環境配套將盡量模仿牠們生活的自然環境，由於牠們喜歡涼爽，將配有室溫調節，且天然採光，能享自然日照時間。

至於會否重新命名兩隻熊貓，楊潤雄指，稍後會再決定是否重新命名，及會否公開徵集名字，令更多人可以參與。