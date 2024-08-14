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食物太貴 香港逾10萬窮人吃不飽 4成弱勢為省錢挨餓

香港新聞組╱香港14日電
根據香港慈善團體「食德好」調查，逾四成受訪者表示曾因節省開支而挨餓，三成曾因經濟困難而減少用餐次數；示意圖。(中通社)
根據香港慈善團體「食德好」調查，逾四成受訪者表示曾因節省開支而挨餓，三成曾因經濟困難而減少用餐次數；示意圖。(中通社)

香港貧富懸殊情況持續，一項調查指出，超過四成接受政府資助的低收入人士因為節省開支而挨餓，據統計，目前接受政府資助的窮人有超過27萬人，以此推算，有超過10萬人吃不飽；但是每天仍產生約3300公噸廚餘，整個社會都在浪費糧食，情況令人擔憂。

香港電台報導，慈善環保團體「食德好」上月進行了「社區糧食安全狀況調查」，訪問了509人，包括領取綜援人士、殘疾人士和低收入家庭成員等。結果顯示，33%受訪者表示，過去6個月曾因經濟困難而減少用餐次數；超過四成受訪者表示曾因節省開支而挨餓；另有接近四成人擔心家中食物不充裕。

調查又指出，有46%受訪者無法每天從食物中攝取足夠營養，主因是食品價格過高；有77%受訪者表示，在選擇食物時最重視價格因素。

「食德好」項目經理盧珏珊說，香港高度依賴進口食品，但氣候轉變、極端天氣等令世界糧食失收、供應不穩，整體食品價格上漲。調查顯示，不少受訪者因為節省金錢而選擇價格低廉但營養較低的食物，以致營養不良和影響健康，各種情況令人擔憂，各界需要予以正視。

盧珏珊建議政府為弱勢社群提供營養食物補貼、加強社區營養膳食教育，她透露其團體會推出「平飽快營」餐點菜式，向基層提供既有營養又能負擔的食物。

香港當局為資助低收入人士或家庭，設立了綜援計畫，只要申請人及其家庭成員每月總收入低於某個標準，即可向政府申請現金及其他資助。

負責綜援計畫的社會福利署早前公布，截至5月底，本地領取綜援的個案總數有19萬8406宗，受助總人數為27萬371人。以此推算，香港有超過10萬窮人因為節省開支而挨餓。

據環保署資料顯示，全港每天產生約3300公噸廚餘，「綠德好」行政總監袁德志表示，政府應透過不同方法盡量減少可食用或安全食用廚餘，而所有市民或企業都應出一分力。

今次調查訪問選擇葵青區和深水埗區，是因為該兩區貧窮情況較多，組織希望以這兩區為試點，明年再有資源繼續進行調查，可能擴展至不同區域，未來會比較關注東九龍觀塘區或東涌。

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