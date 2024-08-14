我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

驚見病人標籤…香港公立醫院二手藥網路廉售

香港新聞組╱香港14日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

網購常態化，相關監管漏洞愈趨嚴重，有公立醫院病人「囤藥」轉售情況。網上流傳一名懷孕38周的孕婦，透過網購平台HKTVmall買到一瓶只能在註冊藥房出售的乳果糖（Lactulose），收貨後更發現，產品貼有公立醫院病人標籤，懷疑賣方轉售公院二手藥。

綜合大公、文匯報報導，搜查多間大型網上二手交易平台，輕易發現各類藥物在網上發售，更有人出售屬於處方藥物的抗血壓藥，沒有藥盒包裝，與公立醫院的包裝類近，當中大部分售價十分便宜。香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華指出，不論是出售、轉售藥物，都必須持有相關牌照，違例最高罰款10萬港元及監禁2年。

報導指出，網上多張截圖顯示，一名網友去年在網購平台HKTVmall買到疑似公立醫院藥物「乳果糖」，該藥物瓶貼有公立醫院病人標籤，更寫有姓黃的病人名字。該網友表示，過往一直透過HKTVmall購買該藥，去年懷孕期間如常購買，收貨後發現疑是公院二手藥，「十分害怕貨源對寶寶的影響」。

HKTVmall發言人回應：「絕不容許商戶有任何違法行為，一旦發現違規，將對商戶作出處分，嚴重者將終止其合約，而有關商戶亦需承擔相關的法律責任。」

大公報在多個網購平台及二手交易網站上搜查，發現類似事件只是冰山一角，輕易就發現除了保健藥、減肥丸和減肥藥外，連受管制的藥物亦有售，更有賣家出售沒有藥盒的散裝藥物，相關藥物產地不明。最常見出售的西藥包括降血壓藥、止痛藥、退燒藥、感冒藥等，不少散裝藥疑似公立醫院開出藥物。

醫管局發言人表示，注意到有市民在網上討論區上載圖片，聲稱在網購平台購入公立醫院的病人藥物，非常關注事件。醫管局提醒市民，不應擅自將藥物轉售或轉交他人使用。

蘇曜華表示，處方藥必須在藥劑師監督下、以及在註冊藥房內售賣，網售都涉嫌違例。公立醫院藥物僅提供患者個人使用，私人轉售屬違法行為，違例賣家須負上刑責。如果是出售精神科、危險藥物，會罰得更重。

香港

上一則

山東艦再赴太平洋艦載機起降訓練 日艦一路監視

下一則

首個漫威主題 上海迪士尼打造蜘蛛人沈浸式雲霄飛車

延伸閱讀

食物太貴 港逾10萬窮人吃不飽

食物太貴 港逾10萬窮人吃不飽
港車北上熱 家庭「食購遊」破紀錄 6成車用粵通卡

港車北上熱 家庭「食購遊」破紀錄 6成車用粵通卡
2020國安法上路後 香港圖書館增19項國安館藏

2020國安法上路後 香港圖書館增19項國安館藏
成龍同框元家班 突爆元奎2年前染新冠病逝 享壽72歲

成龍同框元家班 突爆元奎2年前染新冠病逝 享壽72歲

熱門新聞

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕