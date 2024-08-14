驚見病人標籤…香港公立醫院二手藥網路廉售

香港示意圖。(圖/shutterstock)

網購常態化，相關監管漏洞愈趨嚴重，有公立醫院病人「囤藥」轉售情況。網上流傳一名懷孕38周的孕婦，透過網購平台HKTVmall買到一瓶只能在註冊藥房出售的乳果糖（Lactulose），收貨後更發現，產品貼有公立醫院病人標籤，懷疑賣方轉售公院二手藥。

綜合大公、文匯報報導，搜查多間大型網上二手交易平台，輕易發現各類藥物在網上發售，更有人出售屬於處方藥物的抗血壓藥，沒有藥盒包裝，與公立醫院的包裝類近，當中大部分售價十分便宜。香港 醫院藥劑師學會會長蘇曜華指出，不論是出售、轉售藥物，都必須持有相關牌照，違例最高罰款10萬港元及監禁2年。

報導指出，網上多張截圖顯示，一名網友去年在網購平台HKTVmall買到疑似公立醫院藥物「乳果糖」，該藥物瓶貼有公立醫院病人標籤，更寫有姓黃的病人名字。該網友表示，過往一直透過HKTVmall購買該藥，去年懷孕期間如常購買，收貨後發現疑是公院二手藥，「十分害怕貨源對寶寶的影響」。

HKTVmall發言人回應：「絕不容許商戶有任何違法行為，一旦發現違規，將對商戶作出處分，嚴重者將終止其合約，而有關商戶亦需承擔相關的法律責任。」

大公報在多個網購平台及二手交易網站上搜查，發現類似事件只是冰山一角，輕易就發現除了保健藥、減肥丸和減肥藥外，連受管制的藥物亦有售，更有賣家出售沒有藥盒的散裝藥物，相關藥物產地不明。最常見出售的西藥包括降血壓藥、止痛藥、退燒藥、感冒藥等，不少散裝藥疑似公立醫院開出藥物。

醫管局發言人表示，注意到有市民在網上討論區上載圖片，聲稱在網購平台購入公立醫院的病人藥物，非常關注事件。醫管局提醒市民，不應擅自將藥物轉售或轉交他人使用。

蘇曜華表示，處方藥必須在藥劑師監督下、以及在註冊藥房內售賣，網售都涉嫌違例。公立醫院藥物僅提供患者個人使用，私人轉售屬違法行為，違例賣家須負上刑責。如果是出售精神科、危險藥物，會罰得更重。