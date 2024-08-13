港高才通擬放寬「非百強大學」擴及更多內地大學

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府 「高才通計畫」至今有超過34萬人申請，政務司司長陳國基接受媒體訪問時表示，港府正研究改良「高才通計畫」，申請人即使不是就讀百強名單內的大學，只要所讀的科目很有名，都會合資格申請「高才通計畫」，有關檢討結果會適時公布。陳國基並表示，希望有更多內地年輕人赴港，有利香港 補充生產力和勞動人口。

大公、文匯報報導，陳國基說，截至7月底，港府收到超過34萬份「高才通計畫」申請，當中21萬份已批出，逾14萬名申請人赴港。他估計申請人赴港後，每年可為香港帶來約340億元的直接經濟貢獻，占GDP約1.2%。

「人才永遠不會嫌多」。陳國基表示，正研究修改「高才通計畫」方向，放寬申請人的大學背景，如某間大學個別科目很有名，但不在百強大學名單內，亦會加到「高才通計畫」，「也有一些內地大學很好，但可能還沒到100強，我們也開門。」他強調，當高水平專才來到香港之後落地生根，對整體人口結構有利，亦加強香港經濟方面的競爭力。

被問及愛國教育工作的進展時，陳國基表示，4個愛國教育工作小組分別從學校、社區、歷史文化和傳媒宣傳方面開展工作。他指出，要用軟性手法推廣愛國主義教育，例如將國家科技發展成果介紹給中、小學生，「先要認識國家，認識了以後就認同，然後感到自豪後，自覺地維護國家安全」。

港府早前公布，逾半高才通申請人已就業 ，主要是金融服務、創新及資訊科技及商貿，月入中位數約5萬港元（約約6417.5美元）。