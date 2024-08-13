2020國安法上路後 香港圖書館增19項國安館藏

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港區國安法自2020年6月底實施後，康文署除下架部分館藏複檢，亦添置不少國家安全為題的兒童繪本、訪談錄等書刊，讓大眾認識國家安全的重要。據公共圖書館 網上檢索系統，按「國家安全」及「國安法」關鍵字查閱，在港出版項目共有24項、當中19項為2020年後新增，截至上周可供外借數量共1072本；其餘5項在2000至2019年間出版。

明報報導，公共圖書館書籍下架情況持續，一年內新下架至少32項，而去年下架館藏有180項去向未明，包括六四書籍及新聞影片。

據報導，立法會議員黎棟國稱，部分館藏重新上架反映康文署審視後認為「沒問題、符合館藏政策」；行會成員及資深大律師湯家驊說，館藏下架僅反映從港府 立場來說不想推廣，並非代表是「禁書」，如有人售賣或閱讀，不代表違法。對於近一年有館藏重新上架及新下架，湯認為港府立場或隨時代改變，「目前距離2019年都是太近，他們有些保守些的看法、反映現時的立場」。

報導稱，被問及《維護國安條例》今年4月生效、審書準則需否再收緊，湯家驊強調23條針對「行為」，要視乎是否有人利用刊物做一些事，與刊物本身無關。

報導說，港區國安法實施後，康文署除下架部分館藏複檢，亦添置不少國家安全為題的兒童繪本、訪談錄等書刊，讓大眾認識國家安全的重要。據公共圖書館網上檢索系統，按「國家安全」及「國安法」關鍵字查閱，在港出版項目共有24項、當中19項為2020年後新增，截至上周可供外借數量共1072本。

報導指，以「國家安全」檢索香港 出版物共有18項結果，以「國安法」檢索則有6項結果。

據報導，重新上架的亦有涉政治書籍，例如1987年時任中大政治與行政系高級講師鄭宇碩有份合著的《香港政制及政治》、前中策組首席顧問顧汝德的《失治之城：掙扎求存的香港》、馬嶽《選舉初體驗》等5項選舉研究著作。

報導稱，警隊國安處特刊則以「黎智英團夥案」、「35+非法初選」案等為題記述多宗國安案。其餘近年新增的包括中宣部著作《總體國家安全觀學習綱要》、基本法委員會前委員陳弘毅等人合著的《香港國家安全法解讀：立法與管治》等。