港車北上熱 家庭「食購遊」破紀錄 6成車用粵通卡

隨著「港車北上」政策實施，大批港澳居民北上探親、度假、消費，港珠澳大橋珠海公路口岸迎車流和客流達到高峰。（中新社）

港澳車「北上」火熱，今年暑假以來熱度更一路走高。據港珠澳大橋邊檢站提供最新數據顯示，7月至今，經大橋珠海口岸出入境車輛超過60萬輛次，同比大增逾74%，刷新歷史同期最高紀錄；家庭客周末占到大橋珠海口岸客流總量近75%。截至7月底，香港 單牌車安裝粵通卡ETC 設備的數量約占成功申請「港車北上」車輛總數的逾60%，也進一步彰顯港澳居民北上消費熱。

綜合大公、文匯報等媒體報導，據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站統計，自7月1日以來，截止8月8日，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客超300萬人次，出入境車輛超60萬輛次，分別同比增長62.15% 和 74.27%, 均刷新歷史同期最高紀錄，港珠澳大橋再掀「北上」熱潮。

從廣東省交通集團獲悉，在廣東全省173條高速公路路段中，港珠澳大橋粵通卡ETC（電子不停車收費）在今年前兩個季度使用率排名第一；其背後是大橋收費站自動化水平的提高與港澳車輛出入境熱潮的持續，港澳家庭北上「食購遊」便利性進一步提升，「家庭式」、「批量式」的消費行為正成為常態。

據統計，自7月1日以來，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客超300萬人次，出入境車輛超60萬輛次。（中通社）

據了解，粵通卡ETC是廣東省政府唯一指定的全省高速公路聯網收費專用繳費卡，車主無需繳納現金、刷卡暢行廣東全省高速路。「粵通卡ETC辦理安裝服務點」首次設置在港珠澳大橋珠海口岸，便利性備受港澳車主青睞。

廣東省交通集團旗下負責人表示，自港澳車「北上」政策實施以來，截至今年7月底，「粵港兩地牌」車輛安裝粵通卡ETC設備也超過6萬套。其中，香港單牌車安裝粵通卡ETC設備的數量約占成功申請「港車北上」車輛總數的逾60%。

香港車主姚先生說，越來越多港澳車主選擇粵通卡ETC自助通關，港珠澳大橋ETC使用率在廣東高速公路路段中排名第一，亦進一步彰顯港澳居民北上消費熱。

據港珠澳大橋邊檢站最新統計，今年7月至今，經大橋珠海口岸出入境的港澳單牌車數量超過33.7萬輛次，日均達8640輛次，約占經口岸客車總量的64%。「珠海、中山等地好玩，東西好吃又平靚正。」香港單牌車主鍾先生說，大橋口岸是24小時通關，不少「北上遊」家庭都在珠海吃完晚飯、逛逛商場後再返程。

廣東長隆集團副總裁兼度假區總經理蔣敏靈表示：「『港車北上』『澳車北上』給旅遊業帶來了顯著的效果。今年以來，港澳遊客與去年同期相比增長了200%。」同樣人氣旺盛的還有珠海山姆會員店，在去年新註冊的會員中，香港遊客占比35%，人均消費額超6000元人民幣（約836.2美元）。