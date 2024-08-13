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成龍同框元家班 突爆元奎2年前染新冠病逝 享壽72歲

記者黃保慧／香港13日電
香港知名導演、武術指導及監製元奎（左）執導過不少李連杰的電影，是李連杰（右）的御用武術指導。（視頻截圖）
香港知名導演、武術指導及監製元奎（左）執導過不少李連杰的電影，是李連杰（右）的御用武術指導。（視頻截圖）

港星成龍12日在微博發文，紀念元家班成立65周年，並曬出和同門們的大合照。沒想到內文緬懷已離開的兄弟姐妹中，意外提到香港導演、「七小福」之一的著名動作指導元奎的名字，隨後也有消息指出，元奎已於疫情期間因新冠肺炎病逝，享壽約72歲，但家人低調選擇不公開，震驚影壇。

成龍PO出元家班大合照。（取材自微博）
成龍PO出元家班大合照。（取材自微博）

成龍12日在社群PO出元家班師兄弟姐妹們合照，照片包括大哥洪金寶、元彪、元華等人，成龍文字寫著：「我們這群人，從六、七歲的時候就進入了于占元師父的香港中國戲劇學院，一起唱念做打，一起辛苦練功，一起挨師父的揍，也一起學了很多今後讓我們可以安身立命的真本事。」

提到緬懷時，成龍表示，「我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹，也彼此囑咐一定要珍惜身體，迎接下一次的相聚。祝福元家班，永遠的元班人馬！」讓人相當意外元奎已離世。

據港媒報導，香港電影工作者總會發言人田啟文（田雞），確認消息屬實，元奎已離世兩年。「約兩年前，元奎因為新冠肺炎病逝，但基於家人意願一直未有公開，以我所知他早年已移居加拿大。」

元奎本名殷元奎，是香港知名演員、導演、武術指導及監製，同時也和成龍、洪金寶、元彪、元華等人同為七小福之一。曾參與過「方世玉」、「賭聖」、「新精武門1991」等數10部電影。元奎後期也隨著李連杰前往好萊塢發展，設計的武打動作成績耀眼，「生死格鬥」也成為他最後一部掛名導演的執導作。

香港 新冠肺炎 李連杰

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