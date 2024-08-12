香港迪士尼漫威區擴建 「蜘蛛人」當解說員

香港迪士尼展示概念圖，加入「蜘蛛人」，負責為遊客介紹科技館中展示的全新突破。（取材自香港迪士尼）

香港迪士尼 樂園度假區將進行擴展計畫，當中包括打造一個全新的漫威 （Marvel）超級英雄宇宙主題延伸區域，以及有關的遊樂設施，以提供娛樂、購物以及餐飲體驗，而迪士尼11日首次展示有關的概念圖，除將現時樂園內的史達科技展擴建成全新科技館外，更會加入「蜘蛛人」負責為遊客介紹科技館中展示的全新突破。

文匯報報導，迪士尼體驗主席戴明哲（Josh D’Amaro）11日在美國加州舉行的D23迪士尼全球粉絲大會，公布香港迪士尼樂園新階段擴展計畫中的全新漫威主題延伸區域和遊樂設施，而這個全新項目，將會是香港迪士尼於明日世界漫威主題擴建的第三部曲，是全新的延伸區域。此項目將進一步擴大漫威超級英雄宇宙在香港迪士尼的規模，以吸引更多來自世界各地的漫威粉絲。

香港迪士尼的漫威傳奇，源自於「鋼鐵人」（Iron Man）東尼史達（Tony Stark，又譯東尼史塔克）決定在香港設立史達工業亞洲總部，並選址在香港迪士尼樂園舉辦史達科技展，把史達工業最新、最強的創建呈現賓客眼前。擴展計畫則會在史達科技展擴建全新的科技館，展示一系列最新的發明和技術，而新加入史達工業當實習生的「蜘蛛人」則負責為入場人士介紹科技館中展示的全新突破，並在敵人來襲時保護新技術，同時拯救捲入旋渦中的賓客。

香港迪士尼指出，現有的漫威主題體驗一直深受賓客歡迎，兩個香港迪士尼獨有的相關遊樂設施，開幕至今已接待超過數百萬名賓客。

此外，每年的漫威主題季節性活動，如漫威超級英雄的強大陣容現身樂園、「復仇者聯盟號」戰車的出場，以及無人機表演等，均為入場賓客提供無限驚喜，而香港迪士尼將繼續以獨有及創新方式，演繹更多膾炙人口的漫威英雄故事。