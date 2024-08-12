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調查：港子女移民長者2成中度抑鬱 逾3成不願主動求助

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港經緯青年商會問卷調查發現，超過兩成有子女移民的「留守長者」，懷疑出現中度或更嚴重的抑鬱症狀，但有33.9%受訪者不願主動尋求外部幫助，建議當局增撥社工資源及改善醫療服務。

明報報導，有組織另提醒社會關注獨居及「以老護老」的留守長者，為他們提供更多心理及經濟上支援。

據報導，香港受移民潮影響，經緯青年商會今年6至7月以面對面形式訪問112名60至96歲的留守長者，46%受訪者子女已全部移民。調查結果顯示27%受訪者稱與子女關係一般至不佳，21%與海外子女接觸少於每月一次，有26%長者疑似出現中度或更嚴重的抑鬱症狀。

報導稱，分析顯示女性、教育程度為小學或以下，以及與移民子女關係較差的長者均為高風險群組。

報導說，調查顯示33.9%受訪者稱不願主動尋求外部幫助，原因包括難以啟齒、不懂得尋求社區支援、認為社區支援不足。商會形容情况令人擔憂。

另外，報導指，調查顯示留守長者最需要的服務依次為醫療保障、生活照顧及社區支援，當中子女移民未滿兩年的長者更覺港府提供的支援不足，顯示仍處適應階段的留守長者更可能有多方面需求，建議當局及社福界推出有關政策。

據報導，明愛安老服務高級督導主任陳淑嫻稱，社會應尤其關注「以老護老」的留守長者，舉例一名年屆80歲婆婆，兩名子女去年相繼移民後，又需照顧患認知障礙症80多歲的丈夫。陳強調此類個案在心理及經濟上均需更多支援。

移民 香港 港府

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