劍擊發展佳 選手蔡俊彥：港隊2028後達頂峰

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 劍擊隊在巴黎奧運 取得兩金的歷史佳績，東港城11日下午舉行運動音樂會暨祝捷派對，祝賀劍擊隊再創佳績凱旋。香港男子花劍選手蔡俊彥受訪時表示，香港劍擊隊要成為勁旅或要等到2028年後，但現時香港劍擊的整體發展是良好的。

文匯報報導，在祝捷派對上，蔡俊彥及連翊希連番恭賀隊友張家朗及江旻憓，於國際體壇盛事得到佳績，也感到非常驕傲。當中，蔡俊彥分享了觀看張家朗決賽時的感受，坦言運動員的心理質素是很重要，更加是致勝的關鍵。

香港劍擊隊在今屆巴黎奧運會，憑張家朗及江旻憓分別奪金，收穫兩面金牌，成績比劍擊強國義大利 及東道主法國好。但蔡俊彥認為現時香港還未算劍擊勁旅，指要做到每個出外的劍手都有出眾能力，或要等到2028年後：「逐漸成長中，未完全是強隊，有好大發展空間，現時也強，但只有個別劍手較出眾，要做到每個出外比賽的香港劍手都很強，可能要去到2028洛杉磯奧運後，但現時香港劍擊的整體發展是良好的。」

今屆香港男子花劍隊失落奧運團體賽資格，蔡俊彥以評述員身分參與奧運，自言性格慢熱的他對首次擔任評述員感到心情複雜：「心情複雜，有人喜歡有人不喜歡我，是個好好的經歷，因為自己本身是一個慢熱的人，做評述逼到我說話時要一針見血，將我多說話的一面展現給觀眾看。」

不過蔡俊彥認為，評述工作有助他教小朋友學習劍擊：「是幫助我平時教劍擊，要教小朋友做動作，之前可能要組織很久才表達到，現在就可以很快地告訴小朋友如何去做一些動作。」

另據明報報導，巴黎奧運12日晨閉幕，港將李思穎在場地單車女子全能賽以第20名作結，距離其前10的目標尚有距離。這名23歲「小車神」賽後自責不已，受訪時泣不成聲，稱對表現感到失望，愧對一直幫助自己的教練、隊友和「女車神」李慧詩。