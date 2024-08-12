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港2金2銅入袋 歷屆奧運最好成績 梯隊制度可傳承佳績

香港新聞組／香港12日電
香港隊在本屆奧運會取得2金2銅，是史上首次在同屆奪得2金。圖為香港一地鐵站內展示中國香港選手張家朗（右起）、何詩蓓、杜凱琹的巨幅海報。（中新社）
香港隊在本屆奧運會取得2金2銅，是史上首次在同屆奪得2金。圖為香港一地鐵站內展示中國香港選手張家朗（右起）、何詩蓓、杜凱琹的巨幅海報。（中新社）

巴黎奧運2024閉幕，累計進帳2金2銅共4面獎牌，創造歷屆奧運最好成績。香港重劍代表江旻憓已宣布退役，游泳代表何詩蓓也表示未知會否參加下一屆奧運，面對資深運動員將陸續退役，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜強調，香港有不少下一梯隊的運動員正在冒起，不擔心傳承受影響，相信現行「梯隊制度」能讓具潛力者均有發揮機會。

本屆香港代表團捷報連連，江旻憓於個人重劍奪金，張家朗於花劍個人賽衛冕，何詩蓓則於200米、100米自由泳連摘兩銅。文匯報報導，楊祖賜11日在電視節目上形容，香港運動員的鬥志與能力「絕對是被世界尊重」，反映多年來運動員訓練及累積經驗成果，與以往「重在參與」的性質有很大分別。他指若以人口較大的國家或地區比較，香港於今屆賽事所得的金牌數量，比例已是相當不少，「我不敢用巔峰來形容，只會說在國際水平裡，已經到了一個很高的認同性。」

香港隊在本屆奧運會取得2金2銅，是史上首次在同屆奪得2金。圖為張家朗奪金後的頒獎...
香港隊在本屆奧運會取得2金2銅，是史上首次在同屆奪得2金。圖為張家朗奪金後的頒獎儀式。（中通社）

對於香港體育的資源分配問題，楊祖賜指現時投放在有獎牌希望的運動員身上的資源是足夠：「以劍擊為例，設施齊備、有最好教練、可出外受訓吸收經驗。」他表示，香港運動員的薪金相對大學畢業生並不高，但獲分配的資源包括教練、醫療及住宿：「嚴格而言是沒有什麼地方要花費，應該可以很從容地做運動員。」

江旻憓奪金後已宣布告別全職運動員生涯，何詩蓓亦未知是否退役。楊祖賜談及傳承問題時表示，制度上已有第二、三梯隊，因有健全制度由普及做起：「有潛能的都有機會發揮，無須集中在一兩位運動員。」他亦指出，要維持香港體育佳績，除了資源投放，人才亦很重要，惟近年接連有選拔不公的質疑，因此現正檢視逾80個體育總會的管治，大部分總會選拔制度並無問題，港協暨奧委會將於下月公布體育總會選拔原則，隨後與個別總會商談，令對方明白如何做好選拔程序。

無緣連續兩屆征奧的女子重劍代表連翊希，在今屆巴黎奧運以評述員身分見證隊友江旻憓歷史性奪金。連翊希11日出席活動時表示不擔心江旻憓退役後，港隊會出現青黃不接，因為有佘繕妡等年輕後輩正在「上位」，她亦很感激劍擊的資源越來越好，更多人投入劍擊運動，所以不會擔心未來，4年後很希望是整隊人一同參加奧運打團體賽。」她希望在以後的比賽中，對手聽到香港劍擊隊時，不會只是害怕一兩位劍手，而是覺得香港隊的所有人都很有實力。

香港 巴黎奧運

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