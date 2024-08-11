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14萬人才已抵港 李家超：香港是青年發揮的好地方

香港新聞組╱香港11日電
香港特區行政長官李家超10日出席「青年發展高峰論壇」致辭。 (中新社)
香港特區行政長官李家超10日出席「青年發展高峰論壇」致辭。 (中新社)

香港首屆「青年發展高峰論壇」昨日在會展中心舉辦，特首李家超出席並致辭，中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄、外交部駐港公署特派員崔建春、以及政務司長陳國基等皆出席開幕式，超過2400人參加，共同啟動2024年「青年節」。

大公報報導，李家超表示，港府2022年底推出各項輸入人才計畫至今，有超過14萬來自世界各地人才抵港。李家超表示：「青年人是社會未來的棟梁，我們的願景是培育青年成為具備世界視野、有抱負和正向思維、愛國愛港的新一代。我們致力為年輕人提供有利環境，讓他們對未來充滿盼望，這裡是青年發揮才華的好地方。」

李家超說，香港擁有多元全面的教育體系，五所大學躋身世界前100名，歡迎世界各地的學生到香港學習，同時也為本港學生提供前往內地和海外學習的途徑。此外，自2022年底以來，政府推出了一系列「搶人才」措施，歡迎來自世界各地的人才。在過去19個月左右的時間，各項人才入境計畫收到超過34萬份申請，批出超過21萬份，已有超過14萬名申請者來到香港工作。

他還稱，在即將結束的巴黎奧運會中，香港代表團贏得了兩金兩銅，每位運動員都表現出了決心與努力、激情和團隊精神，這些都是香港青年應有的寶貴品質。他又說「雖然不一定每個人都是奧運冠軍，但每位青年都能成為自己故事中的冠軍」。他形容「香港是個圓夢的好地方」，鼓勵在座的年輕人，一定要相信自己，不斷超越自己，未來掌握在自己的手中。

香港 巴黎奧運 港府

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