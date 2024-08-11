我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

西環魯班廟珍罕屋脊 成打卡新熱點

香港新聞組╱香港11日電
魯班先師廟屋脊上的大型陶塑文物展覽在九龍公園開幕，吸引大量遊客「打卡」。(取材自臉書)
魯班先師廟屋脊上的大型陶塑文物展覽在九龍公園開幕，吸引大量遊客「打卡」。(取材自臉書)

位於香港西環青蓮台的魯班先師廟，至今有140年歷史，已被列為法定古蹟。廟宇是兩進一院式的建築物，兩個屋脊正背兩面以大量精美陶塑裝飾，是著名的佛山「石灣花脊」，規模罕見；經過上百年的日曬雨淋，兩個屋脊出現逾1000處破損，今年初被送至位於中山小欖的龍窰工廠，由陶塑瓦脊技藝傳承人逐一修復，近日送回香港，在九龍公園公開展出，成為「打卡」新熱點。

大公報報導，負責修復的技藝傳承人何湛泉昨日在展覽開幕禮表示，修復時最困難的是做到「與祖先對話」，以舊復舊恢復原貌，很高興今次能讓香港市民近距離欣賞，他形容今次是兩地傳統技藝文化的成功合作，很有意義。

魯班先師廟於1884年（清光緒十年）建成，是全港唯一供奉中國土木工匠祖師魯班的廟宇，1928年因破損，原址重建。

報導指出，廟宇蘊含嶺南傳統建築特色，兩進屋脊正背兩面飾有大量手工精巧的石灣陶塑，但經歷百年風雨，兩個屋脊破損，有1000多處需要修復。香港魯班廣悅堂趁魯班先師廟建成140周年之際，今年2月底將整條屋脊分塊逐一分拆下來，運往中山修復。而廟宇的修復工程獲得特區政府發展局歷史建築維修計畫資助。

經過五個月的努力，整條屋脊在上月底運送回港，現時擺放在九龍公園的香港文物探知館內，公開展出一個多月後，再運回魯班先師廟安裝回原位。何湛泉說，該文物的修復很考驗工匠鑽研精神，這是最好的工藝傳承，「最重要的是今次能讓香港市民近距離觀察這項技藝，相信此次是兩地傳統技藝文化的成功對接，意義很大。」

在展覽開幕禮上，屋脊上精妙的人物公仔造型與色澤，令不少參觀者讚嘆，紛紛拿出手機拍攝細節，有參觀者感嘆，原來平時很少留意的廟宇屋脊工藝大有來頭。

屋脊陶塑有各式各樣的人物公仔，造型豐富，以戲曲特色演繹中國著名神話故事「封神榜」故事場景，凸顯邪不能勝正的意涵；第二進的正脊前面，講述「封神榜」的壓軸場面，展現周武王率眾攻入朝歌，正脊背面則是「封神榜」故事開端，第二進正脊前後面的陶塑，把「封神榜」故事的起始和結局同時呈現，反映廟宇第二進為神明所處的重點，陶塑構圖雖然複雜，但在細小空間中仍布局流暢，錯落有致。

魯班先師廟屋脊上的大型陶塑文物展覽在九龍公園開幕，吸引大量遊客「打卡」。(取材自...
魯班先師廟屋脊上的大型陶塑文物展覽在九龍公園開幕，吸引大量遊客「打卡」。(取材自臉書)

香港 復工 古蹟

上一則

劍后江旻憓勉港青：我們都是自己的冠軍

下一則

廣州動物園挖出地下宮殿 148座古墓橫跨2100年

延伸閱讀

香港維港遊艇「拉客」爆罵戰 碼頭逾20人滋擾 嚇到旅客

香港維港遊艇「拉客」爆罵戰 碼頭逾20人滋擾 嚇到旅客
「時代革命」後仍留香港拍電影 周冠威：為了自由

「時代革命」後仍留香港拍電影 周冠威：為了自由
何詩蓓回港：代表香港是光榮 若退役盼當心理學家

何詩蓓回港：代表香港是光榮 若退役盼當心理學家
賀錦麗副手華茲年輕時曾到台灣傳教 關心西藏香港人權

賀錦麗副手華茲年輕時曾到台灣傳教 關心西藏香港人權

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點