西環魯班廟珍罕屋脊 成打卡新熱點

魯班先師廟屋脊上的大型陶塑文物展覽在九龍公園開幕，吸引大量遊客「打卡」。(取材自臉書)

位於香港 西環青蓮台的魯班先師廟，至今有140年歷史，已被列為法定古蹟 。廟宇是兩進一院式的建築物，兩個屋脊正背兩面以大量精美陶塑裝飾，是著名的佛山「石灣花脊」，規模罕見；經過上百年的日曬雨淋，兩個屋脊出現逾1000處破損，今年初被送至位於中山小欖的龍窰工廠，由陶塑瓦脊技藝傳承人逐一修復，近日送回香港，在九龍公園公開展出，成為「打卡」新熱點。

大公報報導，負責修復的技藝傳承人何湛泉昨日在展覽開幕禮表示，修復時最困難的是做到「與祖先對話」，以舊復舊恢復原貌，很高興今次能讓香港市民近距離欣賞，他形容今次是兩地傳統技藝文化的成功合作，很有意義。

魯班先師廟於1884年（清光緒十年）建成，是全港唯一供奉中國土木工匠祖師魯班的廟宇，1928年因破損，原址重建。

報導指出，廟宇蘊含嶺南傳統建築特色，兩進屋脊正背兩面飾有大量手工精巧的石灣陶塑，但經歷百年風雨，兩個屋脊破損，有1000多處需要修復。香港魯班廣悅堂趁魯班先師廟建成140周年之際，今年2月底將整條屋脊分塊逐一分拆下來，運往中山修復。而廟宇的修復工 程獲得特區政府發展局歷史建築維修計畫資助。

經過五個月的努力，整條屋脊在上月底運送回港，現時擺放在九龍公園的香港文物探知館內，公開展出一個多月後，再運回魯班先師廟安裝回原位。何湛泉說，該文物的修復很考驗工匠鑽研精神，這是最好的工藝傳承，「最重要的是今次能讓香港市民近距離觀察這項技藝，相信此次是兩地傳統技藝文化的成功對接，意義很大。」

在展覽開幕禮上，屋脊上精妙的人物公仔造型與色澤，令不少參觀者讚嘆，紛紛拿出手機拍攝細節，有參觀者感嘆，原來平時很少留意的廟宇屋脊工藝大有來頭。