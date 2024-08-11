港獎金高 資助也要增加 乒乓、體操隊返港「留憾更能進步」

與銅牌擦身而過，杜凱琹(右)心中覺有少許遺憾，但表示「留一些遺憾，會給我們更大動力繼續進步」。(取材自香港電台)

巴黎奧運 將於法國時間11日閉幕，香港 隊暫時取得兩金兩銅成績，社會關注奧運後港府 如何持續支援體育發展、釐訂資助額度。香港選手江旻憓日前在巴黎奧運獲得女子銳劍個人賽金牌，可以獲得港幣600萬元獎金(港幣，下同，約77萬美元)，已是參賽國或地區之中最高。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨稱，奧運後會檢討制度，包括成績分級及津貼額等，成績好的項目有機會提升資助。

明報報導，目前體院精英訓練資助制度以比賽成績將運動項目分級，再釐定資助額，屬奧運項目的運動，「精英甲+」為最高，該級項目全職運動員每月可有4.45萬元資助；而第四級的「精英乙」則每月約1.6萬元，再下一級「精英丙」約1.1萬元。

被問到以此資助額如何鼓勵運動員轉全職，楊潤雄昨表示，運動員背後有醫療等支援，不應只看金額。楊稱，奧運後會檢討制度，包括成績分級及津貼額等，成績好的項目有機會提升資助。

文匯報報導，完成賽事的部分港隊運動員10日返港。「跳馬王子」石偉雄在機場表示，備戰奧運經歷艱辛，對兌現承諾第三次參加奧運感到開心。他透露，返港後會暫時休息處理腳傷問題，往後的比賽及訓練計劃會稍後再作打算，又表示回港後最想打邊爐。

本次是石偉雄第三次征戰奧運，早前在男子體操跳馬資格賽排名12，無緣晉身決賽。他提到，為參加巴黎奧運，半年來共注射4支止痛針才能出戰，現在步行仍會感到不適，長遠來說需要先休息，處理好傷患。

乒乓球代表隊也在昨日返港，男子單打及混雙代表黃鎮廷表示，完成奧運後感到放鬆，現時會以恢復為主。黃鎮廷表示，今屆巴黎之戰是「搏到盡」，他和拍檔杜凱琹已發揮應有的實力，甚至是超出預期的水平，而運氣亦是比賽的一部分。