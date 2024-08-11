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劍后江旻憓勉港青：我們都是自己的冠軍

香港新聞組╱香港11日電
巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓10日出席「青年發展高峰論壇」，勉勵香港青年將壓力轉為動力。(中新社)
巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓10日出席「青年發展高峰論壇」，勉勵香港青年將壓力轉為動力。(中新社)

「我們都是自己的冠軍。」巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓昨日出席「青年發展高峰論壇」，勉勵青年將壓力轉為動力；她退役後加入馬會成為對外事務助理經理，並於今日履新，且首度開腔回應碩士論文爭議，指「論文就是一篇碩士論文，我有指導老師」。

大公報報導，江旻憓兩周前在巴黎大皇宮上演逆轉勝，摘下奧運金牌。在論壇上，青年事務局副局長梁宏正問到如何應對壓力和挑戰，尤其是在非常重要的比賽中失利時，江旻憓表示，臨近奧運會時自己都非常緊張，但每次緊張時，都會把所有精力投入在訓練中，做最好的準備。她說因為已盡自己所能做到最好，故不會害怕或擔心結果，而當她暫時落入下風時，會感到非常尷尬，會在心中想「我可以做得更好，我比這更好」。

被問到在應對社交媒體輿論有何心得，江旻憓分享道，上學時有教授曾鼓勵她寫下她認為重要的事情的清單並進行刪減，她說在刪減時能夠明白自己最珍視的事物，便更容易做出艱難決定，減少迷茫情況；之所以感到迷茫無法決定，是因為不夠了解自己，而學習和傾聽不同的觀點就變得尤為重要。

江旻憓回憶疫情期間，也曾因擔心健康影響表現而感到迷失，「我思考和反思了很多，即使那是我的熱誠、即使那是我可以在餘生每天都做的事，我仍需要找出目的，那就是希望能夠啟發更多年輕人勇敢追夢，享受每一天。」

同場分享的賽馬會公司事務執行總監譚志源鼓勵年輕人加入政府服務社會，並建議及早建立人際網絡：「我經常告訴馬會的年輕同事，現在是識人好過識字，人際網絡要從年輕時就開始建立。」

江旻憓奪牌後，其在中國人民大學法學院碩士指2019年社會事件令「一國兩制」失效而掀起爭議。江旻憓表示，目前已退出香港體育學院的全職運動員資助計畫，退役後旋即投身新工作，且充滿期待「好想返工、好想學習，因為有太多要學」。對於論文爭議，她則僅回應：「論文就是一篇碩士論文，我有指導老師。」

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓(中)10日出席「青年發展高峰論壇」，勉勵香港青年...
巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓(中)10日出席「青年發展高峰論壇」，勉勵香港青年將壓力轉為動力。(中新社)

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