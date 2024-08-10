23選手出戰殘奧 香港馬會獎金加碼87% 奪金獲19萬美元

香港示意圖。(圖/shutterstock)

今屆巴黎殘奧會將於本月28日至下月8日舉行，香港 殘疾人奧委會9日在港府 總部舉行授旗典禮。港隊今屆將派出23名運動員出戰八個項目，而「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」的獎金亦大幅「加碼」87.5%，在個人項目奪金的運動員可獲150萬港元（約19.2萬美元），團體項目奪金可獲得300萬港元。

文匯報報導，香港特首李家超在典禮上致辭表示，香港在今屆巴黎奧運 會取得歷史佳績，深信殘奧會港隊運動員將以堅韌不屈的鬥志，衝破重重難關，在運動場上展現香港精神，又一次讓香港人引以為傲。

今屆殘奧會中國香港代表團由69人組成，共派出23名運動員，參與羽毛球、乒乓球、硬地滾球、馬術、游泳、劍擊、射箭及田徑共八大項目。46名教練、運動科學及醫療人員、輔助人員及職員隨隊出發。團長由香港殘疾人奧委會副會長梁禮賢擔任。

為肯定中國香港殘疾運動員所付出的努力和汗水，香港賽馬會將增加「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」的獎金，於巴黎殘疾人奧運會團體及個人項目勇奪金、銀、銅牌，以至第四至八名的選手，所獲頒的現金獎金額均較上屆東京殘疾人奧運會大幅增加87.5%。

李家超在授旗典禮上致辭表示，港隊於今屆巴黎奧運會已勇奪兩面金牌和兩面銅牌，共獲得四面獎牌，「當中最讓我們鼓舞及動容的，是每位香港運動員在奧運會這個世界舞台上，都展現出香港人全力拚搏、不會放棄、遇強愈強的精神。他們經歷傷患，苦練多年，只求盡展所長，香港人引以為傲。」

他說，香港自1972年第四屆殘奧會開始每屆派員參賽，至今已累計奪得了40金、39銀及52銅，合共131面獎牌的驕人成績。今屆殘奧會港隊運動員很快就會踏上征程，深信他們將在運動場上展現香港精神，全力拚搏，不會放棄，突破自我，又一次讓香港人引以為傲。

殘奧六朝元老余翠怡今屆將繼續出戰輪椅劍擊項目。她表示，港隊在巴黎奧運的好成績為自己帶來很大鼓舞，「很期待出戰巴黎殘奧會，看見劍擊隊取得好好的成績，其他運動員亦有取得突破，給予我們很大的鼓舞。在電視機前觀看他們比賽，也會代入個人感受，如果是我在場上有不同情況出現，自己應該如何處理，加上也聽到現場有很多廣東話的打氣聲，所以也會期待現場有港人為我們打氣。」