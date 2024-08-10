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灣仔私家巷鼠患黑點多 列港島最肆虐地區

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府重視防治鼠患工作，但部分地區情況仍未見大改善。香港食環署早前以「無鼠百分比」顯示各地區的鼠患情況，灣仔區只有87.1%「無鼠百分比」，為港島區最嚴重。

文匯報報導，民建聯灣仔支部發起「消鼠奇兵」大行動，望多管齊下改善鼠患。在過去兩個月，民建聯灣仔支部訪問區內居民及商戶，揪出區內多個鼠患黑點，尤以私家巷居多。有街坊目擊手掌般大小的老鼠橫行，但由於有關街道屬於私人業權，港府難以插手管理。民建聯建議港府成立跨部門小組處理問題，以及安裝超聲波趕鼠器，又與食環署溝通，要求將部分渠蓋洞口改小，阻截老鼠進出。

食環署早前公布上半年的鼠隻活動最新調查，在五區的「無鼠百分比」中，灣仔區有87.1%，為鼠患最多地區，其餘四區包括中西區、旺角區等的「無鼠百分比」均在九成以上。

為解決灣仔鼠患問題，民建聯灣仔支部今年5月及8月持續於區內進行講座及探訪，並就鼠患問題向區內街坊、商販等進行問卷調查，最終成功收回813份問卷，顯示逾四成居民對區內環境衛生表示滿意，近五成受訪者則評為「一般」，對衛生感到不滿意的受訪者占12%。

調查顯示，近七成受訪者表示鼠患嚴重區域主要在鵝頸街市、愛群區日善街、銅鑼灣永興街等位置，其中約八成認為該現象主要由食物殘渣、垃圾及雜物堆積所致。

民建聯灣仔區議員穆家駿指出，很多鼠患問題出現在私家地方，首三個「黑點」鵝頸街市、日善街及永興街，全部都屬私家巷。有街坊反映鵝頸區有吉鋪因閘門有空隙，加上長期無人管理，終變老鼠「安樂窩」，老鼠更有手掌大小，但無奈的是港府較難插手管理私家巷，有後巷由多個業權人管有，左邊相對乾淨，惟右邊業權屬一幢大廈擁有，業權人沒有多餘資金安裝閉路電視，只能任由該處堆積垃圾。

港府 香港

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