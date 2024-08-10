我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

鄧炳強斥副刊作者常抹黑港 傳媒加注「無意煽動」難免責

香港新聞組／香港10日電
香港保安局局長鄧炳強。（中通社）
香港保安局局長鄧炳強。（中通社）

香港保安局局長鄧炳強9日出席《亞洲週刊》36周年酒會，他致辭時指，留意到近期有傳媒副刊中，部分已離港的專欄作家經常發表偏頗文章，刻意抹黑港府，甚至令人憎恨或不信任政府。他表示，即使傳媒僅在專欄旁提示作品無意圖煽動，「並不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任」。

香港01報導，鄧炳強表示，他知道香港新聞從業員，包括香港新聞行政人員協會、香港新聞工作者聯會等早於2000年共同制訂了《新聞從業員專業操守守則》。守則第一條，開宗明義指出「新聞從業員應以求真、公平、客觀、不偏不倚和全面的態度處理新聞材料，確保報導正確無誤，沒有斷章取義或曲解新聞材料的原意，不致誤導大眾。

不過，他近期留意到有傳媒副刊的部分專欄作家，當中部分已經離開香港，經常發表偏頗文章，以偏概全，刻意曲解港府政策或官員言行，誤導讀者，更有文章長期在字裡行間認同「黑暴」、美化「反中亂港」或因「黑暴」而被判監的在囚人士，刻意抹黑特區港府，甚至令人憎恨或不信任港府。

鄧炳強認為，若任意讓這些作家不斷發表偏頗文章，只會荼毒社會，製造對立。傳媒僅在專欄旁提示作品無意圖煽動他人對港府產生憎恨，並不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任。

他希望傳媒不要被人利用，成為散播混淆視聽言論的平台，相信大家都不希望因此令社會再度撕裂，香港再次陷入亂局。他又指，傳媒對社會的影響力，相信是無庸置疑，尤其是對大眾價值觀的塑造，更是扮演著重要的角色。因此，負責任的傳媒不僅僅是作出公平公正的報導，更需肩負起社會責任及恪守專業操守。

香港 港府

上一則

「時代革命」導演周冠威仍在港拍片：留這裡才感平安自由

下一則

2000元抽油煙機錯標100元被瘋搶 網店：貨物總值2億 已閉店

延伸閱讀

香港維港遊艇「拉客」爆罵戰 碼頭逾20人滋擾 嚇到旅客

香港維港遊艇「拉客」爆罵戰 碼頭逾20人滋擾 嚇到旅客
中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」
「時代革命」後仍留香港拍電影 周冠威：為了自由

「時代革命」後仍留香港拍電影 周冠威：為了自由
何詩蓓回港：代表香港是光榮 若退役盼當心理學家

何詩蓓回港：代表香港是光榮 若退役盼當心理學家

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸