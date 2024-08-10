鄧炳強斥副刊作者常抹黑港 傳媒加注「無意煽動」難免責

香港保安局局長鄧炳強。（中通社）

香港 保安局局長鄧炳強9日出席《亞洲週刊》36周年酒會，他致辭時指，留意到近期有傳媒副刊中，部分已離港的專欄作家經常發表偏頗文章，刻意抹黑港府 ，甚至令人憎恨或不信任政府。他表示，即使傳媒僅在專欄旁提示作品無意圖煽動，「並不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任」。

香港01報導，鄧炳強表示，他知道香港新聞從業員，包括香港新聞行政人員協會、香港新聞工作者聯會等早於2000年共同制訂了《新聞從業員專業操守守則》。守則第一條，開宗明義指出「新聞從業員應以求真、公平、客觀、不偏不倚和全面的態度處理新聞材料，確保報導正確無誤，沒有斷章取義或曲解新聞材料的原意，不致誤導大眾。

不過，他近期留意到有傳媒副刊的部分專欄作家，當中部分已經離開香港，經常發表偏頗文章，以偏概全，刻意曲解港府政策或官員言行，誤導讀者，更有文章長期在字裡行間認同「黑暴」、美化「反中亂港」或因「黑暴」而被判監的在囚人士，刻意抹黑特區港府，甚至令人憎恨或不信任港府。

鄧炳強認為，若任意讓這些作家不斷發表偏頗文章，只會荼毒社會，製造對立。傳媒僅在專欄旁提示作品無意圖煽動他人對港府產生憎恨，並不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任。

他希望傳媒不要被人利用，成為散播混淆視聽言論的平台，相信大家都不希望因此令社會再度撕裂，香港再次陷入亂局。他又指，傳媒對社會的影響力，相信是無庸置疑，尤其是對大眾價值觀的塑造，更是扮演著重要的角色。因此，負責任的傳媒不僅僅是作出公平公正的報導，更需肩負起社會責任及恪守專業操守。