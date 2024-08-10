新冠確診連升6周 港加打疫苗 地鐵、公車又見口罩族

香港新冠疫情確診率連續6周上揚，診所求診率6月起呈現升勢；圖為香港特區政府近年大力發展基層醫療，其中一項重要舉措是建立地區康健中心。（中通社）

香港 持續酷暑高溫，香港衛生署衛生防護中心發出最多的警示，是「天氣酷熱市民應預防中暑」，但穿插其間的一個「新冠疫苗 最新接種安排」公告，還是引起一些注意。近來高峰時間的地鐵 和公車上，不少香港人又戴起了口罩。

新冠病毒可能再度進襲香港，令香港防疫部門作出港人接種疫苗、接種加強劑的新安排，港府亦正與疫苗供應商探討採購JN.1譜系的疫苗。

按香港衛生防護中心說法，新冠病毒可能已再度來襲香港。當局最新數據顯示，新冠確診率連續6周上升，學校及院舍爆發影響人數按周飆升逾80%，公營門診定點監測顯示新冠求診率自6月起呈升勢。截至8月3日蒐集的呼吸道樣本，新冠陽性百分比升至約9.07%，而汙水監測的人均新冠含量也已連續兩周超過標準水平。

還有更嚴重的描述，是香港衛生防護中心說，上星期香港有19人初步評估死於感染新冠，有4間安老院舍和3間殘疾人士院舍爆發。所有經分析的樣本都檢測到JN.1，當中近6成屬於後代譜系KP.2，而變異株JN.1仍是最流行病毒。

正因為新冠病毒已捲土重來，香港衛生防護中心又預期新冠病毒的本地活躍程度可能進一步上升，這才趕快作出接種疫苗的新安排。目前看來，新的疫苗接種安排中，疫苗種類仍是mRNA（核糖核酸）疫苗，另一款以前注射的內地生產的新冠滅活疫苗即科興疫苗，將於10月3日到期且疫苗生產商確認不會再生產。

打疫苗這種事，看來不會如新冠初次襲來那麼緊張，衛生防護中心都說因應絕大部分市民已曾感染新冠病毒，初始劑次接種安排將會簡化，這一階段的呼籲，是針對高風險人士。

但香港衛生防護中心還有一句話，說因應世衛及香港聯合科學委員會建議，香港政府正與疫苗供應商探討採購JN.1疫苗，預計將於今年年底供香港使用。

有時人算不如天算，三年新冠疫情，加上其他原因，已重挫香港，內地民眾稱香港成某種廢墟，也不全是譏笑。一年多來努力恢復，香港旅遊發展局說觀光各恢復到疫前八成，香港機場管理局也說來年旅客可重上疫前八成，但新冠病毒如再襲來，又不好說了。