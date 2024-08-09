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香港維港遊艇「拉客」爆罵戰 碼頭逾20人滋擾 嚇到旅客

香港新聞組／香港9日電
香港旅客回升，近日傳出在尖沙咀海傍，維港觀光遊人員兜售船票行為滋擾客人。（中新社）
香港旅客回升，近日傳出在尖沙咀海傍，維港觀光遊人員兜售船票行為滋擾客人。（中新社）

香港隨著旅客回升，維港觀光遊成為搶手生意。近日在尖沙咀海傍，有很多向旅客兜售船票的人員，手持維港遊廣告牌，凡有遊人經過便上來攔截兜售，有旅客認為「拉客」行為滋擾。該處六個碼頭由不同公司運作，日前更有人員疑因「爭客」破口大罵。立法會議員認為，維港觀光遊人員兜售船票的行為滋擾客人，應加以規管，避免影響香港旅遊形象，警方應多巡查執法。

大公報報導，7日晚的尖沙咀海傍，除了熙來攘往的遊客，還有一些手持維港遊觀光遊艇廣告牌的人員，單是在尖沙咀碼頭一帶，至少同時出現20名兜售人員。但凡有人經過，他們就會半路攔截推銷，有些甚至會一路跟隨遊人推銷。記者從星光大道步行至尖沙咀碼頭，沿途至少六次遇到兜售。售票員半路攔截，若跟他們搭話問價，更會被一直尾隨推銷。有些旅客坐在路旁休息，售票員亦不放過，主動上前兜售。

「這種行為很滋擾，我只想安安靜靜看看維港景色！」來自廣東省的旅客鄭女士說，到達星光大道半小時內，已遇到三次兜售，若稍為看看廣告牌，就被尾隨兜售一段路，「有時候在拍照打卡的時候突然冒出來，先不說有沒有被嚇到，心情也會大打折扣。」鄭女士說，旅客若想買船票，自然會去找售票處；滿街兜售的畫面，跟香港國際大都會的形象有點不搭。

旅遊團瀏覽維港風光。（中通社）
旅遊團瀏覽維港風光。（中通社）

來自北京的旅客李小姐認為，街上兜售的情況，給人感覺不太專業，「像有些城市的公交站或火車站，會有出來『拉客』的黑車，一般看到這種『拉客』的，我都不敢坐。」她指旅客難以判斷這些船是否合法經營，擔心未必有足夠保障。

尖沙咀碼頭共有六個碼頭，全都有遊艇進出。記者觀察發現，7日晚上的旅客量不及周末，有些船公司為多拉幾個客，將遊艇停靠岸邊逾20分鐘仍不出發，有準備靠岸的船隻只能飄在海上等候，一度造成海面擠塞。

而每個碼頭有各自的遊船公司負責，記者觀察當晚，兩公司的售票員在街上口角爭執，疑因有人踩過界售票及降價「拉客」，然後一名赤膊大漢從觀光船上岸，對懷疑「做壞市」的售票員破口大罵。當時正在排隊等候上船的旅客，無不看得目瞪口呆。

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