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香港中文大學迎新播國安片 籲新生勿辦政治活動

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港大學聯招7日放榜，中文大學8日迎新日講座開場前先播放短片指中大政治中立，提醒新生勿參與任何政治性活動，並規避「具煽動意圖或有危害國家安全風險」行為；中大生校內辦活動須事先向大學申請，指大學有權禁止未經審批的活動。

明報報導，中大表示，迎新講座上向新生播放有關國家安全的影片，「安排與往年一樣」。翻查資料，中大於2022年曾在迎新講座尾段加插國家安全講座，演說期間不少新生離場。

據報導，中大每年迎新日均安排迎新講座，向新生簡介中大核心價值、大學生涯規畫及心理健康等。常務副校長陳金樑致歡迎辭，表示通識教育是中大核心課程之一，「為何促令學生學習數碼素養、運算思維？為何要求學生選修涉認識中國的科目？」稱源自這些課程對學生的未來至關重要。

報導引述陳金樑解釋，香港機會處處，特別是在粵港澳大灣區，而中國最終將成為世界最大經濟體，「問題並非會否，而是何時」。他說，倘大學沒抓緊這些機會，或沒裝備好學生去爭取這些機會，便是大學「懈怠」。

此外，去年多間大學迎新營捲入性醜聞，其中教育大學更發生懷疑強姦案，促使各資助大學相繼收緊指引。8日在中大迎新日，各學院、學系如常宣傳迎新營等活動，有新生說相信去年爆出的風化案不是常態，會參加迎新營認識大學同窗；另有新生正考慮是否參加較大型的迎新活動，「太多人的話，有少少顧慮，怕有漏網之魚」。

據報導，風險管理科學課程新生林同學說，以往中大迎新營較少爭議，「感覺比較正氣」，不算很擔心，將在開學前參加迎新營認識朋友。社工系新生房同學亦有報名參加學系迎新營，他說過往多屆迎新營均沒有風化案，相信去年只是個別情況，「應該也正路的」，又說「會在適當時候保護自己」。

報導說，政治與行政學課程新生吳同學則說，去年多個迎新營爆出風化案後，對參加較多人的迎新活動「有少少顧慮，怕有漏網之魚」，仍在猶豫是否報名參加「大O」（書院迎新營）。不過她說參加迎新營是認識同學的機會，「都想識多些人」，遂決定參加學科舉辦、規模較小的迎新營。

香港 灣區 心理健康

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