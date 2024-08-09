跨國洗黑錢1.9億美元 香港一家3口落網

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 海關今年初鎖定一個由三人家庭串同一名本地男子組成的洗黑錢集團，展開財富調查後發現，集團名下貿易公司於2020年8月至2022年8月從亞太地區的海外公司接收大量來歷不明的可疑資金，上游部分資金涉及境外犯罪活動，涉嫌利用傳統銀行轉帳及虛擬貨幣 交易清洗15億元（港幣，下同，約1.9億美元）黑錢。

大公、文匯報報導，海關7日採取行動，出動約40人突擊搜查3個住宅單位及一個商業單位，以涉嫌洗黑錢罪拘捕4人，並即時凍結4人名下合共220萬元資產。

被捕4人年齡介乎31至66歲，包括一對夫婦和兒子以及一名本地男子。當中亞裔 父子長居香港及有香港居民身份證，報稱公司董事，女子則為66歲被捕亞裔男子的妻子，報稱文員，其餘一名31歲本地男子則是的士司機。

海關財富調查科調查主任潘業勤8日公布案件指，涉案洗黑錢集團結構清晰，運作成熟，身為集團主腦的父子成立多間空殼公司，在兩年內於本地7間銀行成立逾30個戶口，被捕女子則擔任公司秘書及銀行戶口授權簽署人協助集團運作。

被捕人會先製造分層交易，在自己名下公司進行大量互相轉帳，將銀碼拆細再轉到第三方戶口，兩年間涉及多達2000宗交易。他們收取犯罪得益後，會將資金轉到180個戶口，而主腦名下公司與180個第三方戶口無業務往來，難以解釋牽涉的巨額交易。集團由2020年8月至2022年合共清洗15億元的跨境資金，最大一宗交易金額更高達2300萬元。

另外，有人利用每月7萬元的報酬招攬31歲本地男子開設空殼公司，負責用虛擬貨幣交易方式處理3億元可疑資金。他們每次收到資金後便會在短時間內轉到國際一個虛擬貨幣交易平台，相信有人利用虛擬貨幣具匿名及隱密性特點進行洗黑錢活動。