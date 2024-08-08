港4遊客派對房打麻將遭10刀匪砍傷 劫走2.5萬美元

香港示意圖。(圖/shutterstock)

3名中國大陸男子及1名台灣男子相約到香港觀光 ，經朋友介紹7日清晨至工廈派對房間消遣及打麻將，遭10名持刀匪徒闖入，劫走手機及現金等總值約20萬元（港幣，下同，約2.5萬美元）財物後逃走，4人都受傷掛彩，其中1人臉部被畫傷。

明報報導，4名受傷男子，年齡介乎28至33歲，其中一人勢較嚴重，頭部有約20公分刀傷，而另一名傷者臉部有傷，當中3人由救護員即場治理及包紮，再由救護車送院。另一名傷者則自行前往醫院求醫。

據報導，警方7日清晨5時許接報，指觀塘道472至484號官塘工業中心一期一單位發生劫案。警員接報到場，臨時封鎖工廈各出入口，並登樓展開搜查，部分警員持盾牌、戴上頭盔及避彈衣戒備，警員亦翻查閉路電視了解事發經過。據了解，事主及賊人在事發後均四散，警方其後在附近尋回3名受傷男子。

報導引述消息指，3名內地男子及一名台灣男子經朋友介紹至工廈派對房間消遣及打麻將。其間突遭10名男子闖入，以刀指嚇及用膠條襲擊，並將他們綑綁，透過網上理財從其中一名事主戶口轉走11萬元，再掠去4人總值約9萬元財物，包括現金及首飾等。警方經調查後，案件列行劫，由觀塘警區重案組跟進。