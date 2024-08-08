港潑水節襲擊案 女輔警供稱：當時的笑容很無奈

香港示意圖。(圖/shutterstock)

去年香港 九龍城潑水節，有3名男子被指向警員及無線電視記者射水，但他們否認襲警，7日於九龍城裁判法院續審。裁判官陳志輝裁定3名被告所有罪名表證成立，案件押後至本月23日續審。

明報報導，女輔警供稱，在清場時反遭射水，形容當時的笑容表示無奈；兩名輔警及輔警警長均無將本案記錄於記事冊中。調查案件的前偵緝警員供稱，案件由一名案發時不在現場的市民投訴。

據報導，被告袁子健（31歲，紮鐵工人）選擇自辯，餘下兩名被告曾維誠（26歲，的士司機）及葉嘉健（26歲，文員）不會自辯，沒有辯方證人。

報導稱，輔警葉倬軒在盤問下供稱，當時認為潑水代表祝福，因此無記錄於記事簿中，但回家後沉澱一兩天後「覺得不OK」，認為水槍射警應屬襲警。葉又稱，當日不覺得人身安全受威脅，其後他在覆問時澄清，當時有擔心水會射入眼睛，但沒有預期會「濕到滴水」。

報導說，女輔警何兆華作供稱，當日下午5時許清場時，有數十名情緒高漲的人不願離去，其中一至兩人在她上前勸喻時，以水喉及水槍掃射她的腳和腰，她隨即喝止；該些人在何兆華轉身離去時向她後背射水。何兆華稱，當時濕到「扭得出水的濕」，她感到不適，且執行職務受阻礙。

報導指，輔警警長劉志江供稱，無線電視攝影師曾投訴被紅衣男子射水，阻礙他報導新聞；劉上前勸喻後事情得以解決，無就此作紀錄。接手調查案件的前偵緝警員鄒志輝確認，一名姓蔡的市民事後在網上看到涉案片段，認為不妥，遂向警方投訴，而蔡案發時不在現場，報案後亦無錄取任何口供。