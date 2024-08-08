港租金升、樓價大跌 棄租轉買趨積極 傳統豪宅區跌價

香港租金持續上升，地產代理表示，樓市轉租爲買的趨勢上升；圖為中環一帶大樓。 （中新社）

憧憬美國下月開始減息，不少觀望買家入樓市轉趨積極。香港 地產代理表示，當中不少都是眼見租金 持續上升，而樓價已經大幅回調，遂棄租轉買的成交個案。

大公、文匯報報導，中原地產荃灣海之戀分行高級資深分區營業經理伍潔玲表示，分行新近促成荃灣海之戀8座低層C交易，單位實用面積391平方呎，一房間隔，享汀九海景。原業主原先放盤叫價800萬元（港幣，下同，約102.6億元），隨後調低至760萬元未見實在買家，日前進一步下調叫價至720萬元，最終以710萬元沽出。買家原租住物業，眼見樓價已大幅回落，租金卻一直上升，預期美國快將減息，所以由租轉買。原業主持貨約7年，帳面微賺45萬元。

中原地產元朗大棠路分行副區域營業經理車子毅表示，新近促成元朗尚悅12座中層E室交易，單位實用面積356平方呎，兩房間隔。原業主叫價390萬元，與買家商議後降至370萬元沽出，折合實用呎價1萬393元。買家為年輕租客 ，見樓價已回落，加上預計美國快將減息，最近儲夠首期便立即入市。原業主持貨逾11年，是次帳面獲利32.9萬元。

二手跌價潮蔓延至豪宅大單位，8年前以「超級低水價」開賣的何文田君柏，樓價低處未算低。該屋苑有4房單位剛以2500萬元蝕沽，實用呎價1.55萬元創新低，原業主帳面虧損逾千萬，樓價6年蒸發約三成；薄扶林指標豪宅貝沙灣套3房戶跌至2900萬元，較同類去年造價大跌1000萬。

香港置業葵青珀麗灣分行高級聯席董事曾金強表示，該行最近促成珀麗灣3期25座高層E室交易，單位實用面積490平方呎，兩房間隔，望青馬大橋海景。原業主以560萬元放盤，雙方經議價後，最終同意以508.8萬元成交，實用呎價1萬384元。買家由租轉買，有感單位位置、坐向、景觀皆極優質，隨即決定購入。原業主帳面蝕讓37.7萬元。

香港置業西九龍四小龍分行區域營業董事文啟光表示，該行促成長沙灣泓景臺1座中層E室交易，單位實用面積492平方呎，兩房間隔。業主以750萬元放盤後吸引同區客洽詢，雙方議價後以689萬元成交，實用呎價1萬4004元。新買家屬租戶入市，看樓1次後決定入市。原業主持貨約17年，是次轉手帳面獲利447萬元。