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港大錄取4狀元3讀醫 醫學院首招運動精英

香港新聞組／香港8日電
香港大學除了經聯招取錄成績優異的DSE考生，同時透過不同入學計畫招收在不同領域表現優秀的學生。（取材自香港電台）
香港大學除了經聯招取錄成績優異的DSE考生，同時透過不同入學計畫招收在不同領域表現優秀的學生。（取材自香港電台）

香港的大學聯招（JUPAS）7日放榜。今年有4.9萬名考生應考文憑試，有超過1.8萬多人考獲入大學最低門檻。香港大學及中文大學分別錄取四名及五名狀元，科大亦有一名狀元入讀。

大公報報導，港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授7日在記者會表示，港大今年透過「學校推薦直接錄取計畫」（SNDAS）錄取117名學生，並首度透過「頂尖運動員入學計畫」取錄八位「星中之星」運動員，包括剛代表香港出戰巴黎奧運會女子100米及200米背泳項目的張心悅；港大醫學院更首度透過計畫特別錄取成績優異的精英運動員──百米跨欄紀錄保持者白凱文。

中大錄取了三名考獲七科5**的超級狀元及兩名狀元，他們都將會入讀醫科。中大醫學院今年一共取錄212名文憑試考生，占學額72%，亦是連續七年文憑試考生占學額七成或以上。同時，亦取錄16位考獲五科5**的榜眼，當中一人將入讀工商管理學院，14人入讀醫學院，一人入讀理學院。整體取錄3019人，當中超過九成九是Band A考生。

至於科大，今年經大學聯招共取錄1676名文憑試考生，包括一名超級狀元，入讀工商管理學士。今年續推文憑試摘星獎學金，當中25名學生獲得九顆星或以上，至少可獲發全額學費減免。

港大透過聯招於今年合共取錄3000多名學生，其中約20人入讀收分最高的科目「工商管理學學士（國際商業及環球管理）」。在港大錄取的四位「狀元」中，三人入讀醫科，一人入讀「工商管理學學士（國際商業及環球管理）」。考獲四科5**或以上的同學將分別入讀「內外全科醫學士」、「工商管理學學士（國際商業及環球管理）」、「工商管理學學士（會計及財務）／工商管理學學士（會計數據分析）」、「牙醫學士」、「文學士（城市研究）」及「科研專才啟導課程」等課程。

他指出，今年港大各聯招課程收生情況非常理想，整體分數連續五至六年上升，平均每科分數接近六分，意味港大學生整體的學術素質是所有院校最高的。據悉，今年港大取錄的文憑試考生平均分數繼續高於其他院校。

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