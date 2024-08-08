國泰7年投資128億美元 鞏固港航空地位 將增聘5000人

香港國泰航空公司預告，未來7年將投資港幣1000億元，投資計畫涉及機隊、客艙產品、貴賓室、數位升級及可持續發展等領域，以鞏固香港的國際航空樞紐地位。（中通社）

環球航空業持續復常，國泰航空宣布在未來7年，投資 逾1000億元（港幣，下同，約128.2億美元）提升機隊等，並購入30架飛機，配合香港 機場第3跑道建成，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。至於客運航班航點數目將於明年增加25%至100個，料明年首季客運運力完全恢復至疫情 前水平，隨著增加客運航班，收益率開始轉趨正常。

國泰集團主席賀以禮說，香港第3跑道系統快要落成，將推動香港航空業邁進新紀元，未來數年充滿發展新機遇，對香港及國泰均是令人振奮的時刻。集團在未來7年投資逾1000億元，配合其積極發展策略，進一步提升顧客體驗，並配合機場3跑道系統落成，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

國泰航空這項重大投資涉及機隊、客艙產品、貴賓室、數位升級及可持續發展等領域，包括將訂購30架空中巴士A330─900型號客機，並有權額外增購30架。此款區域廣體客機預計將於2028年起陸續交付，加入國泰航空機隊主要服務亞洲航線。

支持集團的投資計畫發展步伐，香港國泰航空將於今年底前增加5000名集團員工，員工總數將達2萬9000人。（中通社）

國泰將於今年底前增加5000名集團員工，員工總數將達2萬9000人，以支持集團的發展步伐。

連同最新訂單，國泰未來將接收逾百架新一代飛機，並有權再額外增購逾80架飛機，涉及不同機型，包括窄體客機、區域廣體客機、長途廣體客機及大型貨機。

國泰宣布7年發展大計，背景之一是其公布半年業績，受到收成向好的鼓舞。今年上半年，國泰航空營收496億港元，按年成長約14%。

賀以禮表示，國泰於上半年再次取得強勁業績，集團客運航班已按計畫於第二季恢復至疫情前80%的水平。隨著市場增加更多客運航班，收益率已開始按預期轉趨正常，預計將在明年第一季達到疫情前100%的水平。

香港新聞組／香港8日電

大公、文匯報報導，國泰上半年股東應占溢利36.13億元，按年跌15.35%，主要受票價影響。每股基本盈利52.4仙，派發第一次中期股息0.2元。

集團行政總裁林紹波稱，一直按進度重建運力，市場票價逐步回落，短途航班票價已正常化，長途票價由於需求有別，持續下降及正常化，長途航班票價按年跌逾20%。上半年，集團收益總額496.04億元，同比升13.79%。國泰航空客運收益300.17億元，增20%；貨運收益109.02億元，增加1.5%。