毋懼北上消費潮 港美食博覽參展商：香港製造仍吸客

香港貿發局6日舉行記者會，讓展商展示美食博覽等的焦點產品；圖為展商推出的1港元一隻雞的優惠。（中新社）

香港 「美食博覽2024」15日起一連5日在灣仔會展舉行。今屆美食博覽設4個主題日，包括美酒及日韓飲食，連同茶展及家品展等5項展覽，合共1840個展商參加。今年不少參展商推出「1元」優惠，有參展商看好銷情，毋懼北上消費熱潮，認為「香港製造」仍有很多人支持，預計生意升兩至三成。

明報報導，展覽不設實體門票銷售，市民可從多個平台購買電子入場券，或於會場入口收費站以電子支付即時付費入場。市民可憑30元門票參觀「美食博覽公眾館」、「美與健生活博覽」、「家電．家居．博覽」。「尊貴美食區」需多付10元，另設36元套票進入相關展覽及區域。今屆美食博覽設四大跨展主題日，分別為大江南北之旅、Happy Friday、日韓直送、身心靈健康周末。

據報導，貿發局副總裁張淑芬表示，希望可利用4個不同主題日，以及很多不同特色產品、精彩服務，吸引更多市民留港消費。

報導稱，貿發局昨舉行傳媒預覽，雞煲品牌「樂婷媽媽」今年會於首日推出15份「1毫子雞雞福袋」，創辦人梁小姐表示，買滿200元可參加抽獎，頭獎送出100斤雞，400元更可免費送貨，亦會與百貨平台直播帶貨。她說北上消費對急凍食品影響較小，「香港製造」仍有很多人支持，預計銷量較去年升兩至三成。

報導說，安記海味續推「$1 『蟹』逅鮑魚」活動，9名參加者屆時會分組玩遊戲，勝出組別最多可贏得500罐鮑魚。負責人潘永熙稱今年趁機推出新產品蟹皇溏心鮑魚，亦會增設小食區，「有啲人未必想買鮑魚，可能只係想嚟食餐晏仔，或者特色嘢」，今年上半年門市生意有所下跌，但最近回升，希望展覽生意有一至兩成增長。