我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中加州貝克斯菲地震5.3級 連二震南加有感

不是麥當勞 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

港樓撤辣 資金流向豪宅 內地買家比率高

記者黃雅慧／香港7日電
中原地產研究部5日發布數據顯示，香港政府撤辣及開發商低價促銷豪宅新盤，刺激資金流向香港豪宅市場，帶動上半年整體豪宅交投暢旺。（中新社）
中原地產研究部5日發布數據顯示，香港政府撤辣及開發商低價促銷豪宅新盤，刺激資金流向香港豪宅市場，帶動上半年整體豪宅交投暢旺。（中新社）

澎湃新聞報導，中原地產研究部5日發布數據顯示，今年上半年，香港價值2000萬元（港幣，下同，約256.5萬美元）以上的私人住宅（包括新房及二手房）買賣合約登記錄得1577宗，總金額為706.51億元，較2023年下半年分別增長1.3倍及53.5%。其中，上半年錄得宗數創兩年半以來新高，並已占2023年全年1982宗登記的近八成。意味香港樓市「撤辣」後，豪宅得益。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀提到，港府撤辣及開發商低價促銷豪宅新盤，刺激資金流向豪宅市場，帶動上半年整體豪宅交投暢旺。

中原地產此前公布數據顯示，今年上半年，香港累計錄得6117宗「普通話拼音」買家買賣登記，年增70%，創下1995年有紀錄以來的新高。目前香港樓市「普通話拼音」買家的比率，也升至25%的歷史最高點。意味內地買家在香港樓市占據重要角色。

業內認為，受到2024年2月底港府撤辣，同時放寬3000萬元或以下的自用住宅物業按揭成數的利好消息刺激，以致2001萬元至3000萬元這個價值的交投特別活躍。

展望後市，楊明儀認為，今年2月底港府全面撤辣後，市場氣氛轉為樂觀，加上開發商積極推盤，一手市場成為市場焦點。今年上半年已急速吸納大量購買力，6月起承接力開始減慢，估計第三季一手私人住宅買賣宗數約2400宗，將按季下跌六成。此外，4月起樓市調整，樓價持續下跌，加上銀行收緊按揭，估計下半年豪宅登記量將回落。

香港 港府

上一則

毋懼北上消費潮 港美食博覽參展商：香港製造仍吸客

下一則

孟加拉總理被推翻 中國網友：英勇的人民用生命扭轉下墜趨勢

延伸閱讀

賀錦麗副手華茲年輕時曾到台灣傳教 關心西藏香港人權

賀錦麗副手華茲年輕時曾到台灣傳教 關心西藏香港人權
可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數
科技名人豪宅砍價6500萬售出

科技名人豪宅砍價6500萬售出
增強港人憂患意識 香港國安展廳6日開幕

增強港人憂患意識 香港國安展廳6日開幕

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣