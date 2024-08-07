港樓撤辣 資金流向豪宅 內地買家比率高

中原地產研究部5日發布數據顯示，香港政府撤辣及開發商低價促銷豪宅新盤，刺激資金流向香港豪宅市場，帶動上半年整體豪宅交投暢旺。（中新社）

澎湃新聞報導，中原地產研究部5日發布數據顯示，今年上半年，香港 價值2000萬元（港幣，下同，約256.5萬美元）以上的私人住宅（包括新房及二手房）買賣合約登記錄得1577宗，總金額為706.51億元，較2023年下半年分別增長1.3倍及53.5%。其中，上半年錄得宗數創兩年半以來新高，並已占2023年全年1982宗登記的近八成。意味香港樓市「撤辣」後，豪宅得益。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀提到，港府 撤辣及開發商低價促銷豪宅新盤，刺激資金流向豪宅市場，帶動上半年整體豪宅交投暢旺。

中原地產此前公布數據顯示，今年上半年，香港累計錄得6117宗「普通話拼音」買家買賣登記，年增70%，創下1995年有紀錄以來的新高。目前香港樓市「普通話拼音」買家的比率，也升至25%的歷史最高點。意味內地買家在香港樓市占據重要角色。

業內認為，受到2024年2月底港府撤辣，同時放寬3000萬元或以下的自用住宅物業按揭成數的利好消息刺激，以致2001萬元至3000萬元這個價值的交投特別活躍。

展望後市，楊明儀認為，今年2月底港府全面撤辣後，市場氣氛轉為樂觀，加上開發商積極推盤，一手市場成為市場焦點。今年上半年已急速吸納大量購買力，6月起承接力開始減慢，估計第三季一手私人住宅買賣宗數約2400宗，將按季下跌六成。此外，4月起樓市調整，樓價持續下跌，加上銀行收緊按揭，估計下半年豪宅登記量將回落。