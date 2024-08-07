何詩蓓回港：代表香港是光榮 若退役盼當心理學家

在巴黎奧運會奪得兩面銅牌的香港游泳運動員何詩蓓，6日返港並會見傳媒。（中新社）

在巴黎奧運 連奪女子100米及200米自由泳兩面銅牌、連兩屆奧運累積4面獎牌的香港 「女飛魚」何詩蓓，6日早與隊友返港，獲大批支持者熱烈歡迎。何受訪感謝港人支持，強調在香港土生土長和學游泳，代表香港是理所當然的是；她會先短暫休息，也表示「不知道還有沒有下一屆（奧運）」，未來退役後或會成為心理學家。

明報報導，何詩蓓6日早與隊友見到在機場守候的支持者，均報以微笑和揮手致意。何詩蓓是香港歷來獲最多奧運獎牌的運動員，她形容這是很大榮譽，但強調自己非為這些榮譽而戰，只是希望能盡己本分及盡力比賽，為港爭光，重申代表香港出賽是她的光榮。

何詩蓓父親是愛爾蘭人，曾有報導指愛爾蘭泳總想招她加入愛爾蘭隊，但她拒絕。6日被問到此事時，何詩蓓堅定地說：「因為我在香港出生，在香港長大，在香港學游水，我覺得代表香港是理所當然。」今屆奧運不少港人遠赴巴黎親身為運動員打氣，她對此表示非常感激，就如「一件盛事般大家去慶祝香港運動員過去多年的苦功」。

且因「不知還有沒有下一屆」，在心態上有所調整，由以往只為比賽力爭好成績，到今屆只希望享受比賽，「擁抱整個比賽時刻」。

中國香港游泳總會會長王敏超日前在電台節目中評論何詩蓓100米自由泳決賽成績「少少遺憾」的言論，連日來惹起熱議。何詩蓓6日說，她很少留意關於自己的報導，只會專注及全力以赴比賽，明白每個人對她都有不同期望，只是「他們對我的期望不是我自己的目標，我只要做到自己想做的事就開心」，因此不會太理會別人看法，「他們想說什麼，我都沒什麼所謂」。她強調比賽「過程比結果重要」，只要在比賽中運用到過去的訓練，做到自己最好的表現已無遺憾。

至於未來路向，何詩蓓說仍未有任何決定，但透露未來退役後或會成為心理學家，而不太可能成為游泳教練，因覺得自己不具成為教練的條件，包括要對游泳有深入了解和耐性，自己遇上出色教練，更加肯定自己無法達到對方的程度。她說會先短暫休息，休息完畢就會備戰10月在上海、仁川及新加坡 上演的游泳世界盃賽事。