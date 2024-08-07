港國安展廳開幕 指反送中是顏色革命 敵人可能就在身邊

香港示意圖。(圖/shutterstock)

設於尖沙咀香港 歷史博物館 的「香港特別行政區國家安全展覽廳」6日舉辦開幕儀式，由香港國安委籌辦的國安展7日起向香港民眾免費開放。展場中展出反送中事件香港警察裝備如頭盔、盾牌等，特別介紹了2019年香港的「顏色革命」，還說「敵人可能就在身邊」，要香港市民如果遇到間諜 情報滲透等要向國安舉報。

國安展覽由香港國家安全委員會用10個月時間籌備。展場中最顯眼展板，是講述「顏色革命」特徵，其中講述香港2019年發生顏色革命，同時列舉2000年塞爾維亞「天鵝絨革命」等，稱顏色革命都有相同特徵，包括有某些國家幕後操縱或支持，由當地反對黨領導，以爭取所謂民主、自由、人權為旗號，有預謀、有組織地進行以顛覆政權為基本目的的活動。

展廳中展出2019年香港警察使用的裝備，包括頭盔、盾牌等，還排列展示當時警方所用共7色的警告旗幟。展板中也特別提及，2019年港版顏色革命令香港陷入深淵，必須對顏色革命的苗頭和手法高度警惕。

展板又提醒香港人，間諜威脅無所不在，指隨著中國綜合國力提升，逐漸成為情報刺探的首要目標，外國情報機構為套取中國機密，無所不用其極，陰招損招盡出，應要時刻提防被間諜滲透，「敵人可能就在身邊」，香港市民如果遇到懷疑間諜情報滲透活動，應及時向香港警察國安處舉報。

香港特首李家超說，雖然香港告別動盪不安局面，徹底終結維護國家安全不設防的歷史，但面對百年未有大變局，在國際形勢下，國安風險不容忽視，必須堅持發展與安全並重，形容維護國安「只有進行時，沒有完成時」。

香港新聞組／香港7日電

大公、文匯報報導，國家安全展覽廳由「國安港安 家安民安」、「祖國與香港」、「國安與你 息息相關」、「國安立法 長治久安」、「國家安全 繁榮穩定基石」和「國安齊參與」六個單元組成，包括21件標準模型，46件珍貴實物，1275張規範圖片以及40條採製的視頻。

展廳內容豐富，其中由中國國家博物館贈送的「開國大典」油畫1:1比例複製品。具特色的展品還有香港國安法公布實施當日在天安門廣場飄揚的國旗。另一矚目展品是由國家航天局借出的「明月照我還」月球土壤。