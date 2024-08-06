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增強港人憂患意識 香港國安展廳6日開幕

記者黃雅慧／即時報導
為加強香港國安教育，「香港特別行政區國家安全展覽廳」6日舉行開幕禮。（中通社）
為加強香港國安教育，「香港特別行政區國家安全展覽廳」6日舉行開幕禮。（中通社）

綜合香港電台網站、中通社等港媒報導，「香港特別行政區國家安全展覽廳」6日舉行開幕禮，香港行政長官李家超致詞表示，今日香港告別動盪不安的局面，但國際形勢複雜，國家安全風險不容忽視，必須增強憂患意識。香港保安局局長鄧炳強稱，預計一年會有超過10萬人到展覽廳參觀。

據了解，香港特別行政區國家安全展覽廳是香港首個系統介紹國家安全的專廳，目的推動香港市民認識國家安全的積極意義，及提高市民對國家安全的責任感和主人翁意識。展覽廳將於8月7日起對公眾開放。

李家超說，今年是大陸國家主席習近平，提出總體國家安全觀十周年，亦是特區完成基本法23條本地立法的憲制責任，具有里程碑意義的一年。

李家超稱，為有效應對國安風險，必須全面貫徹總體國家安全觀，堅持發展與安全並重的謀劃，實現高質量和高水平安全的良性互動，維護國家安全，面對訊息萬變的國際局勢，必須增強憂患意識。

至於展廳經費來源，鄧炳強稱，費用方面是根據國家安全法，從政府收入撥備作為國安相關工作，細項方面不便透露。

中聯辦主任鄭雁雄指出，該展廳是特區在總體國家安全觀提出10周年之際的一個落實行動，也是特區方便市民瞭解國家安全、增強國安意識而創建的一個園地

鄧炳強透露，展廳中有兩個展品：一是由中國國家博物館所送贈的油畫，另一是太空船在月球收集到的土壤樣本，都是非常珍貴。

香港 太空 博物館

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