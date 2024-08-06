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滬港最美書海報大展傳遞閱讀之美 展出119幅

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

由中國近現代新聞出版博物館、上海市書刊發行行業協會、上海香港三聯書店有限公司共同主辦的「慶祝香港回歸祖國27周年─滬港最美書海報大展」，5日在香港集古齋開幕，展出119幅書海報，向公眾傳遞閱讀之美。展期至11日。

大公報報導，所謂書海報，是一種用於圖書商業宣傳的招貼。它作為書籍的一張精美「名片」，以其獨特的藝術魅力和文化內涵，引領讀者走進書籍世界的重要媒介。一張好的書海報，能夠跨越民族、文化、歷史和審美界限，帶給人們啟發。

近年，滬港兩地書業文化交流更加頻繁，香港方面優秀海報參評、入選的數量成倍增加，充分展示了香港優秀設計人士的審美理念和書業發展情況，今次的展覽匯集近年滬港書業海報評選優秀作品，香港書海報與上海書海報各占一半比例，類型涵蓋新書宣傳海報、書店講座海報、書業活動海報等。

香港出版總會會長、香港聯合出版（集團）有限公司副總裁李家駒認為，已連續開展的「最美書海報」活動對於香港書業走出去，融入大灣區文化發展，是很好的借鑒。此次展出的119幅海報中除了59幅香港設計師的作品，還有60幅出自上海設計師，展現了滬港兩地的出版文化和創作水平，是非常難得的觀摩交流的機會，為兩地書業進一步交流合作打下堅實基礎。

上海市書刊發行行業協會副會長汪耀華在致辭時表示，今次的展覽有助促進滬港兩地的文化交流，令讀者感受到不同地區的出版文化和設計理念，設計師們通過色彩、構圖、字體等多種設計語言，以獨特的視角和創意，展現了書籍的精髓和魅力。

展廳現場的書海報各具特色，設計師各具創意，傳遞閱讀之美，不僅涵蓋豐富的書本信息，還充滿濃郁的城市特質和文化元素，比如本地的海報體現出視覺強烈的香港傳統文化等，上海的書海報則展示了閱讀與咖啡之間的聯繫等，為了令觀眾更方便欣賞，書海報下的二維碼，掃一掃即可下載精美海報並分享，其中更有8幅書海報是由AR技術生成的動態版。

香港 書店 灣區

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