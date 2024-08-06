我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

港年輕人「減薪躺平」輪候公屋 至少要等29年

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港公屋輪候冊大排長龍，社會關注有年輕人很早就開始輪候公屋，甚至有人為等公屋而選擇「減薪躺平」。立法會議員周文港指出，現時年輕人申請一人公屋的趨勢有所減少，因為他們知道並非越早申請，就越大機會獲派公屋，若有人18歲就申請公屋，至少要等29年，「要讓年輕人知道此路不通」。

大公報報導，房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，年輕人申請輪候公屋「躺平」並非主流想法，超出入息限額申請人會被取消資格，相信30歲以下申請者數目將逐步減少，因此成功獲配公屋上樓的機會不大，認為港府應探討增加資助出售的比例，讓年輕人有更多機會自置居所。

今年29歲的李先生剛中學畢業、年滿18歲就申請單人公屋。他說，自己出身基層，剛中學畢業時很迷惘，不知道能否考上大學，故早早就申請公屋，12年過去，他已大學畢業，亦有穩定工作，入息限額更是早已超出申請公屋水平，「估計已被取消資格。」他認為，出身基層年輕人更易萌生申請公屋的想法，「這不是躺平，只是為自己留一條退路。」他表示，若社會穩定，就業容易，樓價不會高到讓年輕人看不到置業機會，能減少年輕人一成年就申請公屋的念頭。

房屋局早前表示，根據2022年統計調查的結果，30歲以下公屋非長者一人申請有3.8萬宗，當中一半具有大專或以上學歷。

周文港5日接受電台訪問時表示，現時年輕人申請一人公屋的趨勢有所減少，因為他們知道並非越早申請，就越大機會獲派公屋。他說，現時成功獲派公屋最年輕的組別約為47至52歲，即使年輕人在成年後開始輪候公屋，要等候最少29年，才會獲派公屋，亦要通過入息及資產審查，「要讓年輕人知道此路不通。」

他又指出，樓價下跌有助年輕人向上流動，當局已放寬資助出售單位按揭貸款保證的安排，包括延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年。他提醒年輕人就業並非沒有機會，並鼓勵他們去認識現時的房屋政策。

貸款 就業 港府

上一則

食客大減 60年沙田茵10月熄燈 昔港片取景勝地

下一則

巴奧／港女將首位 李思穎踩畢158公里公路賽 排名64

延伸閱讀

中國今年結婚登記數 恐降至1980年以來最低

中國今年結婚登記數 恐降至1980年以來最低
七夕

七夕
臉書不是只有老人在玩「1功能」受年輕人歡迎

臉書不是只有老人在玩「1功能」受年輕人歡迎
薪水高房價也高 加州年輕人 與父母同住比率爆增

薪水高房價也高 加州年輕人 與父母同住比率爆增

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
德國之音近日引述專業刊物Oekotest（生態試驗）檢測指出，SHEIN的部份產品含有大量有毒化學物質，在抽檢的產品之中，有逾三分之二的SHEIN產品都未能通過測試。（路透）

中國快時尚品牌SHEIN服飾含有害化學物 恐損害生殖器官

2024-08-04 09:26

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀