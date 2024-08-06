港年輕人「減薪躺平」輪候公屋 至少要等29年

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港公屋輪候冊大排長龍，社會關注有年輕人很早就開始輪候公屋，甚至有人為等公屋而選擇「減薪躺平」。立法會議員周文港指出，現時年輕人申請一人公屋的趨勢有所減少，因為他們知道並非越早申請，就越大機會獲派公屋，若有人18歲就申請公屋，至少要等29年，「要讓年輕人知道此路不通」。

大公報報導，房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，年輕人申請輪候公屋「躺平」並非主流想法，超出入息限額申請人會被取消資格，相信30歲以下申請者數目將逐步減少，因此成功獲配公屋上樓的機會不大，認為港府 應探討增加資助出售的比例，讓年輕人有更多機會自置居所。

今年29歲的李先生剛中學畢業、年滿18歲就申請單人公屋。他說，自己出身基層，剛中學畢業時很迷惘，不知道能否考上大學，故早早就申請公屋，12年過去，他已大學畢業，亦有穩定工作，入息限額更是早已超出申請公屋水平，「估計已被取消資格。」他認為，出身基層年輕人更易萌生申請公屋的想法，「這不是躺平，只是為自己留一條退路。」他表示，若社會穩定，就業 容易，樓價不會高到讓年輕人看不到置業機會，能減少年輕人一成年就申請公屋的念頭。

房屋局早前表示，根據2022年統計調查的結果，30歲以下公屋非長者一人申請有3.8萬宗，當中一半具有大專或以上學歷。

周文港5日接受電台訪問時表示，現時年輕人申請一人公屋的趨勢有所減少，因為他們知道並非越早申請，就越大機會獲派公屋。他說，現時成功獲派公屋最年輕的組別約為47至52歲，即使年輕人在成年後開始輪候公屋，要等候最少29年，才會獲派公屋，亦要通過入息及資產審查，「要讓年輕人知道此路不通。」

他又指出，樓價下跌有助年輕人向上流動，當局已放寬資助出售單位按揭貸款 保證的安排，包括延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年。他提醒年輕人就業並非沒有機會，並鼓勵他們去認識現時的房屋政策。