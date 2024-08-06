亞股5日全崩盤 港股、A股最抗跌僅跌1.5%

香港恒生指數截至5日收盤跌247.15點，跌幅1.46%，報16698.36點，港股、A股在亞洲區內最抗跌。（中通社）

市場對美國和日本利息走向預期有變，加上中東局勢緊張，環球資本市場極為動盪，亞太區內股市5日全線急跌，其中日股更大跌12.4%。外圍大跌拖累下，港股、A股5日也未能獨善其身。不過，港股A股在亞洲區內最抗跌，恒生指數全日僅跌247點或1.5%，上證綜合指數全日跌1.5%。

大公、文匯報報導，市場人士表示，美國最新公布的就業 及經濟數據令投資 者失望，觸發市場對當地經濟衰退的憂慮，美債市場已開始押注美國需提前減息。債券交易員預計，聯準會在未來一周內減息25點子的可能性已增至60%。

美國就業及經濟數據疲弱，令市場憂慮美國經濟「硬著陸」，加上日圓匯價急升、中東局勢緊張、美國大選不明朗，令資金傾向避險，亞太區股市大跌，近年屢創新高的日本、韓國、台灣股市，連續兩日急速回吐。港股恒生指數全日收報16698點，跌247點，是近3個半月低位。有分析預期，恒指於16000點才見較大支持。

股市大跌觸發資金流入避險資產，比特幣 價格曾跌至5個月低位，多隻在港上市的虛擬幣現貨ETF重挫10%至20%。兩大主要加密貨幣比特幣及以太幣一同急跌。

市場避險情緒升溫，債市、黃金及日圓、人民幣等資產受投資者追捧。在人民幣堅挺下，港股及A股表現相對理想，滬綜指跌1.5%。

中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪表示，市場正在調整對於美國減息預期，目前港股處於整固階段，恒指現時回調3月至4月時的16000點至17000點區間，以目前預測市盈率8.31倍，估值仍算吸引。

華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦說，市場預計未來48小時伊朗可能有軍事上的行動，加上美國經濟前景不明朗，氣氛對環球股市皆不利，料港股也難以獨善其身。估計恒指要先觀望16500點的支持力度。

恒生科指略為跑贏大市，全日跌1.4%，收報3339點；國指跌1.6%報5876點。重磅股中，銀行股及石油股重創，地產股則逆市升。騰訊及阿里巴巴反覆跌0.5%及1.5%；美團表現強勢，逆市升2.7%，為恒指帶來一定支持。