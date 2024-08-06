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巴奧／港女將首位 李思穎踩畢158公里公路賽 排名64

香港新聞組／香港6日電
香港選手李思穎在巴黎奧運女子個人公路賽，以4小時10分47秒衝線，在92名參賽車手中排名64位，是首位踩完奧運公路賽全程的港隊女將。（新華社）
香港選手李思穎在巴黎奧運女子個人公路賽，以4小時10分47秒衝線，在92名參賽車手中排名64位，是首位踩完奧運公路賽全程的港隊女將。（新華社）

巴黎奧運香港單車隊選手李思穎（Ceci）5日晨在女子個人公路賽，以4小時10分47秒衝線，在92名參賽車手中位列64位，是歷來首位踩完奧運公路賽全程的港隊女將。這位首次征奧的香港23歲「小車神」坦承「比想像中辛苦」，靠毅力逐步堅持，但是也好玩的，因這個經驗很難得，希望增添信心迎接下周場地全能賽。

明報報導，巴黎奧運女子公路賽賽道全長158公里，共1.9公里攀升，李思穎前半程留守主車群後方位置，惟踩至90公里密鑲海岸的「超長斜路」被甩開並跌落第二主車群，李思穎逐步堅持奮力作戰，最終轉入耶拿橋的最後直路時從右方突圍，超越其集團另外11名車手返回終點，最終以第64名衝線，比金牌得主的美國隊車手霍娜慢11分24秒。

據報導，今屆92名參賽車手中，只有78人最終順利衝過終點，李思穎更是香港首位完成奧運公路單車賽的女車手，超越師姐黃蘊瑤成績，也是繼男子「車神」黃金寶後，首名在奧運公路賽衝線的港將。

報導稱，李思穎賽後不諱言上斜和變速能力較弱，一直都沒試過這麼長的石板路，因此「每一條斜路都很掙扎」，賽前亦擔心需要「上岸」，但她還是腳如輪轉、逐步堅持，直至完賽終放下心頭大石，「賽道的石板斜路較想像中多，我踩完60公里覺得未到極限，所以相信我有機會完賽；踩完90公里後，我好努力堅持但都跌落第二集團，但反正我已經踩這麼遠，放棄好像很蝕底」。她提到港隊多名中長距離組隊友特意在奧運前陪練，加上賽道旁的觀眾打氣，也是她堅持下去的動力。

報導說，李思穎是2004年雅典奧運的「車神」黃金寶後，首名在單屆奧運兼戰公路和場地單車賽的港將，她說曾被質疑貪心兩邊踩，「我準備公路賽的時間不是太多，始終教練不想我影響場地賽表現。這條路線起伏多，不太適合我，但今天銅牌得主也是場地賽的世界冠軍，希望自己也能逐步走入歐洲節奏，未來有更好成績」。

報導指，場地單車賽項目5日晚展開，李思穎將在下周日的奧運閉幕日出戰主項全能賽，她指完成公路賽讓自己有信心能以更好狀態參加場地賽，「本身都擔心今天不能完賽的話，整個禮拜的心情都會受影響，都多謝自己今天堅持下去」。不過，李思穎未改變出發前定下在場地全能賽的前10名目標。

巴黎奧運 香港 賽車

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