食客大減 60年沙田茵10月熄燈 昔港片取景勝地

香港示意圖。(圖/shutterstock)

屹立香港 近60年、曾是不少粵語長片及港產片取景地的沙田印尼 餐廳「沙田茵餐廳」（Shatin Inn Restaurant），店員5日慨嘆，近日一個禮拜常常兩三天完全沒客人，每月收入不足支付員工薪金，老闆正考慮10月結業。

綜合明報、香港01報導，網上近日傳出沙田茵餐廳將於9月底至10月結業，原因「一句話，無生意」，更指一個禮拜兩三天完全無客。店員表示，5日晚餐廳僅有三枱客，全日也只不過共五枱客。

沙田茵餐廳曾出現在多齣粵語長片、港產電影及劇集，例如1965年張英才及李香琴主演的粵語長片「三喜奇緣」、1989年周潤發 及張艾嘉主演的電影「再見阿郎」、1998年梁朝偉及劉青雲主演的電影「暗花之殺人條件」，以及2018年劇集「陽關道」等。

店員郭先生表示，結業具體日期尚未確定，「就算結業都係10月」，原因與經濟問題有關，包括來餐廳消費的人流大減，「都是大部分餐廳執笠（結業）的原因」。郭先生在餐廳工作超過20年，被問到對餐廳結業有何感受，他嘆言「都無辦法的」。

此外，旅發局網站亦曾引述文章介紹沙田茵餐廳是歷史悠久的印尼餐廳，受本地家庭喜愛，又稱餐廳氛圍懷舊，設有寬敞露台，只裝了吊扇，顧客可吃到在餐桌旁現烤的沙嗲，又推薦巴東牛肉、辣椰子雞、加多加多等多款經典印尼菜餚。