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閃婚千金小姐… 香港麻雀館傳奇人物「雞叔」105歲去世

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港麻雀館界傳奇人物、68年「雞記蔴雀館」第二代負責人「雞叔」林國強，7月18日安詳離世享嵩壽105歲。他8歲就睡麻雀（麻將）桌，早年當過警察，還當過業餘騎師贏過賽馬冠軍，母親離世後接手「雞記」業務。

香港01報導，正因騎師身分，林國強在宴會上邂逅千金小姐黃蓓蒂Betty、即後來的林太。Betty曾留學、被封為恰恰舞皇后，「雞叔」與她在當時並不門當戶對。不過二人竟想出先斬後奏方式來對抗世俗眼光，相約先簽紙並「私奔」到日本旅行結婚，出發前在各大報章刊登結婚啟事，當時他們僅相識三個月就「閃婚」，難度堪比食十三么。二人相伴一生，婚後生下三子一女，林太在10年前因患肺癌先他離去。

「雞叔」7月18日在浸信會醫院安詳離世，子女隨侍在側。11日將安排於紅磡世界殯儀館設靈，12日早上出殯火化，隨後於尖沙咀敬備櫻紅宴。

雞叔家人感謝親朋深切關懷，表示前來弔唁帛金將全數捐贈長者慈善機構。

「雞記」見證香港近80年來麻雀業。「雞叔」林國強父親「阿雞」林坤於1930年代開了「雞記士多」招街坊來吃糖水，演變為聚腳開枱的雀館，每台贏的錢抽兩個仙放入「水箱」給阿雞，雞記雀館由此而來。

林坤染上吸鴉片惡習，生意交給盲婚啞嫁的妻子黃鏡。黃鏡開始買屋買地，橫掃廟街5個鋪位；接著在沙田買了個200萬平方呎的農場，以每五呎一仙的價位買了「雞記農場」，黃鏡以此農場賣桃花，林坤卻以此為桃花源，養孔雀、穿山甲、鱷魚，不問世事。直至黃鏡去世後，雞記由次子林國強接手。

每間雀館贏錢的客人每完一局便放錢入箱，抽水5%，館內依然在牆上掛有透明「水箱」。由1956年時港英港府發了144個牌照娛樂牌照以來，這首間獲港府發牌合法經營的麻雀館，這樣一盤抽水生意雞記維持了68年。雞記蔴雀館曾在油麻地、九龍城、新蒲崗和觀塘等地區設有數家分店，尤其是屹立新蒲崗超過40年。

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