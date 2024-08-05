拓高消費客源 港財爺將訪美、歐、澳洲、中東

香港財政司司長陳茂波。（中通社）

香港 財政司司長陳茂波4日發表網誌指出，香港整體經濟狀況現時尚算平穩，繼續保持增長，貨物出口和投資 開支均按年上升，訪港的過夜會展旅客亦恢復至疫前同期八成水平，因此會繼續加強開發這類高消費客源。另外，他下半年將到訪歐美、澳洲 、中東等地，既鞏固傳統與港關係密切的市場的投資者和資金，亦全力開拓新市場和新資金來源。

紫荊研究院4日公布民調，結果顯示有66.4%受訪市民認同香港在國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化過程中扮演重要角色。圖為香港維多利亞港。（中通社）

文匯報報導，陳茂波指出，內外環境變化和經濟周期的波動，帶來不同的困難和挑戰，但香港仍能保持增長，拉動本港經濟的三頭馬車中，貨物出口第二季續按年上升7.6%，投資開支亦升6%，支持今年第二季本地生產總值按年增長3.3%。

不過他表示，面對旅客和市民消費模式改變，以及港元匯率偏強等因素，為私人消費帶來一定壓力，惟指出企業只要能匯聚資源、靈活創新，包括善用科技為業務帶來更多新的突破點，甚至創造新商業模式，相信可開創新機遇，如抓準最近的奧運熱潮等刺激消費的時點，或各種主題式的大型活動，加上高質素的產品和服務，配合更多宣傳推廣和優惠，更好滿足消費者需求，自然可幫助增加生意量。

他強調，在中央堅實支持下，各項惠港措施相繼落實推行，必定會推動本地旅遊和消費相關行業的發展。旅遊發展局數據顯示，今年上半年2100萬訪港旅客人次當中，約有70萬過夜的會展旅客，恢復至疫前同期的八成，是各類過夜旅客中恢復最快的一群。他們留港天數較平均長，人均消費亦較整體旅客高兩三成，故港府會繼續加強開發這類高消費的客源。旅發局已促成和競投逾60個大型國際會展活動，今年至2026年期間在港舉行，預料可吸引至少22萬人次參加。

陳茂波表示，香港特首李家超上周率團訪問東協三國，擴闊了朋友圈、開拓更多商機。港府團隊相關官員往後會繼續積極外訪，他下半年亦會到訪歐美、澳洲和中東等地，這些外訪既鞏固傳統與香港關係密切的市場的投資者和資金，同時亦全力開拓具潛質的新市場、新資金來源。

他認為，香港在金融、商務、文化、人文交流等多方面的國際化優勢突出，與不同地方有廣泛商務和人脈關係，一直以來在國際經貿中角色獨特，在不同風浪中保持強大韌力，要發揮好這優勢和功能，不斷為國家作出貢獻、為自己取得更好發展。