民調：推進中國式現代化 66%指香港角色重要

香港示意圖。(圖/shutterstock)

中共 20十屆三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》），為國家的發展和香港 的作用指明了方向。

文匯報報導，紫荊研究院4日公布有關民意調查結果，顯示有逾60%受訪者對國家發展前景有信心；66.4%受訪市民認同香港在國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化過程中扮演重要角色；有逾70%受訪者支持香港加強與粵港澳大灣區 內地城市的合作等。

研究院認為，結果反映香港市民對中國前景充滿信心，希望香港積極參與國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化。研究院呼籲香港各界深入學習貫徹中共20屆三中全會精神，切實落實好《決定》有關香港的角色和定位，為如期達成改革時間表貢獻香港的力量。

紫荊研究院於7月25日至8月3日期間進行是次民調，透過音頻電話隨機抽樣形式，訪問了451名18歲或以上香港市民對《決定》的看法，以及對全會後國家發展前景的信心。

《決定》包含超過300項重要改革舉措，提出進一步全面深化改革、推進中國式現代化的總體要求。就《決定》對於國家未來發展方向的重要性，有65.7%受訪市民表示國家未來發展方向重要，反映香港市民普遍認識到全面深化改革、推進中國式現代化的發展方向的重要性。對於中國未來發展前景，調查顯示有60.9%受訪市民對此表示充滿信心。

對於國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化，調查顯示超過66.4%受訪香港市民傾向認同香港可以在上述過程中扮演重要角色，其中表示非常認同更有34.4%，反映市民普遍認同香港與國家的命運緊密相連，應發揮「一國兩制」制度優勢，為實現中國式現代化作出貢獻。

就香港積極投身大灣區建設，融入國家發展大局的發展方向，調查顯示分別有52.1%和20.8%受訪市民表示非常支持和幾支持，反映大部分香港市民認同香港應加強與大灣區內地城市合作，實現優勢互補。