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江旻憓論文引熱議 葉劉：適合進港法律界 民建聯搶人才

香港新聞組／香港5日電
江旻憓4日在社交平台宣布，在完成第三次奧運之旅後決定休息，告別全職劍擊運動員生涯。 圖為她上月27日在巴黎奧運會擊劍女子個人重劍金牌賽中奪冠軍。（新華社）
江旻憓4日在社交平台宣布，在完成第三次奧運之旅後決定休息，告別全職劍擊運動員生涯。 圖為她上月27日在巴黎奧運會擊劍女子個人重劍金牌賽中奪冠軍。（新華社）

巴黎奧運奪金的香港劍擊選手江旻憓，因2021年的一篇法律碩士論文引起熱議。行政會議召集人葉劉淑儀4日表示，江旻憓支持一國兩制是天經地義。民建聯主席陳克勤則表示如果她有心服務社會或從政，歡迎加入民建聯。

綜合香港01等港媒報導，葉劉提到江旻憓的個人、政治立場、甚至作為奧運選手的成就受猛烈攻擊，形容「這些令人作嘔的攻擊」似乎來自流亡港人，批評他們為了逃避法律後果逃往海外是膽小鬼。她形容卑鄙的流亡者沒有成就可言，只擅長對真正有貢獻的人大喊大叫，對無原則的外國政客拍馬屁，抓住「中國威脅」等煽動性問題來博取政治分。

葉劉淑儀在Facebook撰文，重提10年前獲江旻憓拜訪，當時幾乎沒想到她會成為亞洲首位奧運重劍金牌得主，創造歷史，香港人非常感謝江旻憓，形容退役是明智決定。

對於有人猜測江旻憓會否踏上政治生涯，葉劉認為江旻憓獲得中國人民大學碩士學位，在香港完成法學專業證書課程後，很適合加入法律界，相信憑藉她的智慧和韌性，如果她選擇入行，將是法律界之寶。

近日網上流出一篇相信是江旻憓的碩士論文，以2014年「佔中」作切入點反思選舉制度，提到「佔中」以違法占領道路，妨礙社會秩序的方式，聲稱爭取「真普選」，事件曝露出香港社會嚴重撕裂，以及特區民主與法治的緊張關係，形容「禍害極大，遺患深遠」，改選舉制度令政治生態恢復平衡，「化解反中亂港勢力奪權」，是完善「一國兩制」的重要舉措。

民建聯主席陳克勤則表示，江旻憓學歷很好，也對國家認同，相信有很多發展。如果江旻憓有心從政，會先介紹她報讀民建聯課程，了解現時政經環境，也歡迎她加入民建聯。

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