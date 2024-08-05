香港劍后江旻憓宣布退役 奪金1周投震撼彈

江旻憓4日在社交平台宣布，在完成第三次奧運之旅後決定休息，告別全職劍擊運動員生涯。 （中通社）

港隊女子重劍選手江旻憓4日投下「震撼彈」，宣布「決定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯」，期待有新的職業發展「回饋香港 」，她表示「我們必定會在劍擊的路上再相遇」，此時距她在巴黎奧運 摘下香港本屆奧運首金僅一周。劍擊港隊總教練鄭兆康表不捨，稱此決定對劍擊隊一定有影響，但他對香港劍壇發展樂觀，相信未來會有更多人才。

明報報導，30歲的江旻憓4日早於Instagram宣布，她完成第三次的奥運之旅後，「告別全職劍擊運動員生涯」，她期待有新的職業發展，讓她可學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立她的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。

江旻憓又說，非常感恩可以用差不多20年時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持；她感激劍擊團隊每一位給予她的無限支持，「我們必定會在劍擊的路上再相遇」，並形容「Once a fencer, always a fencer！（一日是劍擊手，永遠是劍擊手！）」

有傳媒引述劍擊港隊總教練鄭兆康稱，江旻憓早前已向他交代有關決定，對於江走到職業生涯最高峰時退下來，鄭兆康感不捨及可惜，但相信江是經過深思熟慮才做決定，即使退出全職運動員生涯，仍可以多種身分或形式接觸劍擊運動。鄭不諱言，江的決定對劍擊隊一定有影響，但劍擊隊的梯隊建設完善和成熟，相信未來會有更多人才。

政務司長陳國基4日出席全民運 動日活動時表示，對江旻憓告別全職劍擊運動員生涯感可惜，但尊重其個人意願，祝願她在其他方面的發展和她的運動表現一樣出色，希望江之後轉任教練，為香港培養更多劍擊高手。

江旻憓的教練Tavi曾於江奪金後表示，堅信江首奪奧運金牌只是一個開始，「因為她的奧運之旅還沒結束，她有能力再做一次（贏冠軍）」，亦笑言「大家不要忘記2026年，我們還會在香港打世界賽」。

江旻憓上周凱旋返港受訪時，被問及未來有何計畫，她回應稱下一步目標不是比賽，而是「很想見多些小朋友，讓更多人分享這個金牌的喜悅，還有希望跟大家慶祝」。外界原預計江將於下月底重返賽場，迎接下一個賽季周期，首戰料於塞爾維亞出戰一連5站的衛星賽。