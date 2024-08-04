巴奧混合泳接力賽出局 何詩蓓：不會游足5屆

香港選手簡綽桐（左起）、何詩蓓、譚凱琳及歐鎧淳出戰巴黎奧運4×100米混合接力，拿到第7名成績。（路透）

香港 女子游泳隊3日晚出戰女子4×100米混合接力預賽，由歐鎧淳、何詩蓓、簡綽桐及譚凱琳組隊出戰，最終在第一組上陣的港隊，4人合力游出4分03秒56完成賽事，於小組排名第7，總排名第13位，未能奪得晉級決賽資格，成為港泳隊收官戰。4人雖未能追近去年在亞運所造出的4分01秒72香港紀錄，但都為今次表現感到滿意。

大公報報導，何詩蓓最終以兩枚銅牌完成巴黎奧運 之旅，她賽後形容是最享受及最沒有壓力的一屆奧運；何詩蓓表示不會像歐鎧淳一樣游足5屆。另一有可能是最後一屆奧運的「五朝元老」歐鎧淳則表示感謝觀眾支持這場港泳隊接力賽事，會永遠都記住為香港出賽的感覺。

何詩蓓原本在巴黎奧運會獨取5項個人賽參賽資格，最終她只報名參加女子100米和200米自由泳，希望集中精力在兩個強項衝金，結果她在這兩項俱獲銅牌。稍事休息後，何詩蓓決定聯同隊友歐鎧淳、譚凱琳、簡綽桐出戰4×100米混合接力。

女子4×100米混合接力高手雲集，8隊當中國家隊及澳洲 隊俱是勁旅，港泳隊於第1線道出發，歐鎧淳游完背泳後排名第7，何詩蓓完成第2棒後排名未有變化，負責蝶泳的簡綽桐被丹麥超前，最後一棒自由泳的譚凱琳以第8名觸池，4人游出4分03秒56，總排名無緣晉級。不過丹麥之後因在第3棒泳手接棒時偷步落水被取消資格，港隊在今屆賽事排名得以升上第7名。

賽後，何詩蓓受訪時表示能夠以接力賽完結今屆奧運之旅感到高興，因為能與3名隊友並肩而戰，「因為有家人及朋友到場，他們無條件的支持，知道自己不論成績如何、快慢都會有她們支持，我可以沒有壓力去游，享受整個比賽過程。」

另一成員歐鎧淳指今屆可能是自己最後一次奧運，不過有關未來動向她仍然未有想太多，「相信即使往後不再游，都會想念代表港隊的感覺。」