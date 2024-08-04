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2萬外籍港人預約辦理內地通行證 搶先遊深圳

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

非中國籍港澳永久居民申請內地通行證政策在上月10日起落實，至今已有2萬多名非中國籍永久居民預約辦理。有首批領證的外籍香港永久居民，在3日迫不及待北上深圳吃喝玩樂旅遊，感受深圳的巨變，並大讚新領取的內地通行證在口岸通關時，比以前更方便快捷，回程時使用自助通關機，只需30秒，並計畫未來會到中國更多不同地方和城市觀光旅遊。

大公報報導，首批獲發非中國籍內地通行證的Alfred Buchner，是港澳奧地利商會前委員會成員。他與太太及女兒上月31日領取內地通行證後，3日一家三口便坐東鐵線到落馬洲站，經福田口岸到深圳休閒遊。上午約10時半，Alfred Buchner一家抵達落馬洲站，在入境處職員帶領下出境過關。首次用通行證入境內地需使用人工通道，他們在內地的口岸即場進行自助通關登記，大概花五分鐘，以後進出即可使用自助通關。

Alfred Buchner對傳媒表示，通關過程十分暢順，晚上8時許返港時使用自助通關機，只需要30秒便完成，他又表示，放下證件後機器能自動辨識到他的國籍，改用德文顯示，並對他說德語，非常先進，令人驚喜。

他表示，以前從未想像過可以到內地一日遊，因為以前入境中國內地時需要簽證，不但不方便，且逗留日數也不長。通關時要經人工通道，需時甚長。今次使用通行證不但通關快捷，且可以在內地逗留90日，不論是商務還是旅遊都很方便，於是決定到內地體驗一日遊。

Alfred Buchner現時在一間能源公司負責全球商業發展，今次是他事隔七年再次前往深圳，感受到深圳在這七年間的巨變，更加現代化及繁忙。一家三口先到酒樓飲茶，品嘗未曾見過的點心，其後到商場購物。他曾嘗試登記支付寶帳號但不成功，回港後會再嘗試。

本身是印尼人的太太Lenny Marlina Buchner說，身邊不少朋友也在等待領取通行證準備回內地遊玩。女兒則形容深圳的商場可以休閒娛樂整天，不過由於不少人不太會說英文，他們打算繼續練好普通話方便溝通。

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