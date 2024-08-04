6天遊4國 藏毒值64萬美元 21歲男學生抵港被捕

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 海關2日破獲一宗航空旅客藏毒案。一名報稱為學生的21歲非本地男子從台灣出發，6天內經歐亞兩大洲四個旅遊國家抵達香港。海關在其托運行李搜出10公斤以豆漿粉掩飾的K他命，市值500萬港元（約64萬美元）。男子涉嫌以一項「販運危險藥物罪」被捕，5日在西九龍裁判法院提堂。

香港01報導，海關2日透過風險管理原則，挑選一名從法國巴黎經泰國 曼谷抵港的非本地男子進行清關。該名男子攜有寄艙及手提行李，經X光掃描系統進行影像檢測，發現寄艙行李內的物品，形態相近、密度平均，引起海關人員懷疑，於是進行更深入檢查，結果發現行李箱內有10個標示為豆漿粉的包裝袋。透過毒品 快速測試，豆漿粉包裝內藏有10公斤K他命。

案件隨即交由毒品調查科接手跟進，被捕男子為21歲的學生，他報稱為無酬販毒，出行目的為旅遊，最終欲經香港返回台灣。據悉，該批毒品並非供應本地市場。被捕人士被控「販運危險藥物罪」，5日在西九龍裁判法院提堂。

香港海關毒品調查科調查主任陳詠澤指，案中有兩個特別之處。其一，被捕人用迂迥路線，於7月28日從台灣起步，往來歐亞兩大洲，6日內途經土耳其伊斯坦布爾、荷蘭阿姆斯特丹、法國巴黎，最終再經泰國曼谷抵達香港，最終落網，相信毒販以迂迴路線掩人耳目，企圖躲避海關人員偵查。

另外，毒販以食物包裝收藏毒品，將K他命偽裝成豆漿粉，試圖蒙混過關。陳續指，海關人員會繼續以專業態度，及先進精準儀器協助執法，從源頭打擊販毒。

隨着暑假將至，海關呼籲年輕人切勿為了「賺快錢」而參與販毒活動，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。