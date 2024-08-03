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巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

奧運連2屆奪金 港劍神張家朗感謝前輩種樹 甜回新戀情

香港新聞組／香港3日電
香港擊劍運動員張家朗2日早從法國巴黎回到香港，大批傳媒和市民到機場迎接。（中新社）
香港擊劍運動員張家朗2日早從法國巴黎回到香港，大批傳媒和市民到機場迎接。（中新社）

巴黎奧運會歷史性衛冕男子花劍個人賽金牌的香港「劍神」張家朗2日早凱旋，大批粉絲擠爆機場接機。連兩屆奧運奪金，張家朗認為是「由上代或再上一代以前的運動員種出來的樹，不只是這代人的功勞，是每一代的人努力付出（的成果）」。他也甜笑回應新戀情，表示大家看到什麼便是什麼。

綜合明報、大公報、中通社報導，張家朗強調所有運動員無論有沒有獎牌都值得尊重，他提及全部港將都努力於奧運爭取成績：「有獎牌的運動員也好，沒有獎牌的運動員也好，都很值得我們尊敬，因為他們都是付出很大的努力，為四年一屆的奧運會爭取自己最好的成績。」

特首李家超率團訪問東盟三國，包括竂國、柬埔寨和越南。李家超2日總結行程時透露，希望明年落成可提供劍擊訓練及比賽場地的運動館。李家超表示，港隊運動員在巴黎奧運展現非凡力量，全力以赴，無論結果如何，每一位都是香港市民的心中英雄。

張家朗表示，「拿到金牌好開心，成功衛冕是件好難以置信的事」。他亦不忘提及其他努力奮戰的運動員，「不止是我們劍擊隊，其實全部香港的運動員都是很努力地，在奧運的時候去爭取好的成績」。

背負期望的張家朗稱，兩屆奧運的心境未有變化，「心情……我自己覺得沒什麼不同，因為我每一屆比賽前，都不想給自己太大壓力，我都是抱著放鬆的心態去打，發揮應該有的表現」。

今屆賽事不少港人遠赴巴黎，為港隊吶喊助威，張家朗感謝大家支持。「因為我每一場上場的時候都聽到他們喊加油，亦見到香港的區旗在那裡，其實也是一件很開心的事」。被問到何謂香港精神，張淡定回應說是「永不放棄」，全力以赴應對面前的事，一直奮鬥到底（keep going, keep fighting）。

展望未來，包括體育設施建成及個人計畫等，張家朗相信劍擊館建成只是時間問題；而下屆洛杉磯奧運他未想個人目標，想利用長假期休息，「返到香港，我想吃些香港的美食」。

張家朗女友Solène Butruille是法國劍手。（取材自Instagra...
張家朗女友Solène Butruille是法國劍手。（取材自Instagram）

被問及他的法國籍醫生劍手女朋友時，張家朗甜笑地說：「新戀情……其實我覺得大家看到什麼便是什麼，我也沒有什麼可以講給大家知道。」

巴黎奧運 香港 越南

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