香港Q2食肆收益跌2% 奧運下生意增2成

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府 統計處2日公布香港 今年第二季食肆總收益268.6億元（港幣，下同，約34.4億美元），較去年同期跌約2.1%。中式餐館收益約96.9億元，較去年同期下跌7.3%，為5個食肆類別中跌幅最大者。

明報報導，港府發言人表示，食肆總收益價值下跌受旅客和市民消費模式轉變影響，扣除價格變動及季節性因素後，食肆總收益以數量計按季回升2.1%，反映行業表現回穩。

5個類別中，快餐店及雜類飲食場所收益增加，分別增幅約7.9%及約0.3%。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，復活節假期及五一黃金周入境的內地及海外旅客按年雖錄升幅，但不及出境旅客多，影響本地飲食業收益。但隨著奧運 上月開賽，他稱食肆生意較平日增兩成，設電視的尤其受惠，亦留意到有食肆因而延長營業。他稱「市民消費講心情」，相信奧運熱潮有助刺激市道，料今年第三季表現「不過不失」甚至輕微回升。

酒吧業第二季收益約3.4億元，而以「食肆收益數量指數」計則跌9.7%，較今年首季19.9%跌幅收窄。香港酒吧業協會主席錢雋永形容，業界生意額逐漸「恢復元氣」，留意到去年中起的北上消費熱潮在今年第二季「勢頭退減」，加上受惠奧運熱潮，在香港食肆較早關門下不少人約朋友到酒吧觀賞賽事。他稱，不少酒吧均推出飲食優惠吸客，有信心業界今年第三季跌幅會進一步收窄。

另外，九巴宣布2日晚起增設通宵路線N276逢周五及周六晚至深夜服務，往返天水圍、洪水橋、元朗及新田。九巴稱，留意到踏入暑假，往返邊境管制站的乘客量上升，故增設相關服務，方便乘客轉乘落馬洲皇崗穿梭巴士，經24小時開放的落馬洲管制站皇崗口岸往返深港。