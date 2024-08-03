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巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

拳擊選手林郁婷捲性別風波 美拳協說有幕後黑手

港「女飛魚」何詩蓓 巴黎奧運冠軍公園與粉絲同慶

香港新聞組／香港3日電
奧運女子100米自由泳、200米自由泳銅牌得主、香港選手何詩蓓1日在巴黎冠軍公園，與奧運獎牌獲得者分享榮耀。（新華社）
奧運女子100米自由泳、200米自由泳銅牌得主、香港選手何詩蓓1日在巴黎冠軍公園，與奧運獎牌獲得者分享榮耀。（新華社）

巴黎奧運香港「女飛魚」何詩蓓先後奪得100及200米自由泳銅牌，她1日帶著獎牌到夏樂宮冠軍公園出席慶祝活動，對簽名和自拍的要求來者不拒，她事後受訪笑言對於逾萬人爆滿公園感到震撼、難忘，「見到香港區旗、聽到熟悉的廣東話，就覺得應該停下來」。何詩蓓3日晚6時52分要與隊友出戰女子4×100米混合泳接力。

明報報導，江旻憓日前率先到冠軍公園參與慶典，在兩屆奧運包辦2銀2銅成為港隊歷來第一人的何詩蓓亦於1日下午出席活動，人氣高企的她吸引大批港人手持特區區旗到場，她在台上先讓傳媒拍攝與巴黎鐵塔的合照，隨後接近滿足每名支持者的自拍及簽名要求，20分鐘內幾乎來者不拒。

奧運女子100米自由泳、200米自由泳銅牌得主、香港選手何詩蓓1日在巴黎冠軍公園...
奧運女子100米自由泳、200米自由泳銅牌得主、香港選手何詩蓓1日在巴黎冠軍公園與觀眾合影。（新華社）

據報導，何詩蓓滿臉笑容地步入混合採訪區，透露當日早上才臨時決定參與活動，認為這是正確決定，更稱是次體驗令今屆奧運更特別，「不管在香港或外地比賽，我都沒有這樣的體驗，可以跟粉絲近距離接觸，令整件事好似一場慶典，尤其之前東京奧運閉門作賽，沒有任何觀眾入場」。她認為香港應舉辦類似活動，「當大賽回來後，就有個舞台讓運動員與民同樂」。

報導稱，能夠容納1.3萬人的夏樂宮冠軍公園接近爆滿，何詩蓓直言對這個場面感震撼，「我實在想像不到1萬人到底有幾多，但我出場前在通道等候，已看到場內人頭湧湧，一出場覺得舞台好長、觀眾好多，我也不知如何是好，之後見到香港區旗和聽到有熟悉的廣東話就感覺好得多」。笑言自己每次聽到中文、廣東話、見到香港人就想回應，「這日很熱，又不知道他們排隊排了多久，就覺得應該停下來」。

報導指，何詩蓓強調自己在巴黎奧運並非以獎牌為目標，除了尋求突破，亦盼勿忘初心，不因是「三朝元老」而對奧運失去新鮮感。結果今屆何詩蓓在開幕禮首任持旗手及出席慶典，種種經歷讓她新奇，「我不想有種又是住選手村、又泳池，每件事都在重複的感覺，今次（巴黎奧運）真的有『wow factor（令人叫好的因素）』」。

報導說，何詩蓓的巴黎奧運之旅未完，3日6時52分將與隊友出戰女子4×100米混合泳接力，對此她高呼期待，「我可以跟隊友一起比賽，而且是游蛙式，不用游自由式」。她將於5日早上6時15分與隊友返港。

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