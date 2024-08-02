「金牌劍神」張家朗、「微笑劍后」江旻憓凱旋歸港 機場沸騰

巴黎奧運會女子個人重劍金牌得主、香港擊劍運動員江旻憓1日凱旋回港，並會見傳媒；圖為江旻憓親吻金牌。（中新社）

在巴黎奧運 贏得女子個人重劍金牌的「微笑劍后」江旻憓，1日清晨凱旋返港，吸引過百名市民到機場迎接。另外，「金牌劍神」張家朗也在2日早上凱旋歸來，航班較預定遲約一個小時至7時05分才著陸；香港 機場有大批支持者專程來接機，有人5時半就到場，並帶自製燈光牌及紙牌到場。

大公、文匯報報導，港隊在今屆奧運至今累積兩金兩銅，已創下歷史佳績。江旻憓載譽歸來，飛吻謝港人，她表示，對於這麼多人支持，十分感動，亦指港隊今屆奧運能再創佳績，全賴一眾香港體壇前輩的堅持和努力。上屆東京奧運輸了要面壁（隔離）21天，自己都用了很多時間去沉澱。今次返港見到那麼多人，真的很感動，謝謝大家。

巴黎奧運會女子個人重劍金牌得主、香港擊劍運動員江旻憓1日凱旋回港，並會見傳媒。（中通社）

江旻憓奪金後可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」獎金港幣600萬元（約76.77萬美元），她透露會先用獎金買禮物給身邊的教練、團隊、體院和室友陳諾思，剩下的錢則會用來成立慈善基金或社企：「會用作推廣劍擊運動，劍擊器材很多，場地也有限制，希望可以讓更多人有機會接觸劍擊運動。」

當被問到內地有很多人喜歡她，她怎麼看時，江旻憓靦腆地用普通話回答，感謝大家的喜歡。被問到會否有機會去內地教小朋友練劍，江旻憓表示，希望有機會，期待與金牌一起多見一些小朋友，激勵大家。江旻憓返港後最想做的事是見到爸爸，她坦言已經很久沒見家人。

另外，張家朗1日在社交媒體發帖，講述巴黎奧運之旅感受，他先感謝市民及支持者熬夜觀看比賽，亦希望大家繼續支持運動員。

據香港01報導，對於決賽爭議，張家朗稱自己與義大利選手都有在IG解釋，強調劍擊世界裁判角度是在基本規則中有不同理解，一些看腳一些看手，不存在有無黑哨及偏幫情況，認為決賽裁判需有一定的經歷先才能擔當，在他看來裁判並無問題。

張家朗稱，未考慮下屆如何，但希望能入圍 團體賽，因今屆無入圍感到好可惜，又指上屆成績雖無今屆好，今屆卻未能入圍，希望下屆努力。

張家朗稱，很開心再奪金牌，是人生中最開心的時刻之一，又指其教練是法國人，在法國奪金十分奇妙，接下來會放鬆休息，因過去三 年備戰奧運，身體及心理都感到疲倦，現在只想有較好的休息去準備新賽季。